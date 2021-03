Gemeente wil MartiniPlaza flink aanpakken: 'Een deel heeft z'n beste tijd gehad'

Nu het achterstallig onderhoud in MartiniPlaza bijna is weggewerkt wil de gemeente Groningen nadenken over de verdere toekomst van het gebouw. 'Er is meer nodig om succesvol te zijn dan alleen het wegwerken van achterstallig onderhoud', zegt wethouder Paul de Rook (D66).

In 2014 kwam plotsklaps aan het licht dat het pand met grootschalig achterstallig onderhoud kampte. Er is in de afgelopen jaren maar liefst twaalf miljoen euro uitgetrokken om het gebouw weer op orde te krijgen. In de ogen van het college van burgemeester en wethouders moet er nu worden doorgepakt.

'De binnen- en buitenkant van het gebouw sluiten niet meer aan bij wat men tegenwoordig vraagt', zegt de wethouder. 'Een gedeelte van Martiniplaza heeft z'n beste tijd gehad.'

Niet meer te exploiteren

Het gebouw staat er sinds 1969 en en ging eerder door het leven als de Martinihal. Dat het gebouw verouderd is, komt volgens de wethouder vooral naar voren bij de beurshallen. 'Die zijn vijftig jaar oud en niet goed te exploiteren.'

Het is helder dat niks doen geen optie is. Als we het houden zoals het is dan zien we dat Plaza gaat afglijden Paul de Rook (D66) - wethouder

MartinipPlaza kent één aandeelhouder en dat is de gemeente. Het is dan ook aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de investeringen die in het pand worden gedaan. Die discussie zal later gaan plaatsvinden. 'Op dit moment hebben we nog geen beeld van de kosten, maar ook niet van de exacte aanpak. Het is helder dat niks doen geen optie is. Als we het houden zoals het is dan zien we dat Plaza gaat afglijden.'

Sport, theater en congressen

In het gebouw worden veel congressen, sportwedstrijden, maar ook theatershows gegeven. De sportwedstrijden zitten soms de congressen in de weg. Een Europese wedstrijd van Donar zorgt bijvoorbeeld voor het mislopen van een congres. Daar moet volgens de gemeente verandering in komen.

'Topsport moet zeker een onderdeel blijven van Martiniplaza, net als de congressen. Het zou kunnen betekenen dat er extra ruimte moet komen. Overigens is er vaak wel ruimte voor zowel een wedstrijd als een congres, maar dan is er niet altijd sprake van een geschikte ruimte. Op die manier lopen we zaken mis.' De Rook noemt als voorbeeld dat zo'n beschikbare ruimte de grote beurshal is, maar dat die hal juist te groot is waardoor de deal niet doorgaat.

Nieuw onderhoudsprogramma

Naast de toekomstvisie voor het bedrijf wordt ook gewerkt aan een onderhoudsprogramma voor de komende twintig jaar. Daaruit blijkt dat er elk jaar 1 miljoen euro bovenop het huidige onderhoudsbudget moet. Of dat geld ook echt elk jaar nodig is, moet blijken zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

'Stel dat we het volledige gebouw gaan vernieuwen, dan geef je natuurlijk niet elk jaar een miljoen extra uit voor onderhoud. We gaan het onderhoud dus afzetten tegen de investeringen die we willen doen.'

Kosten nog onbekend

Het is nog niet bekend wat de vernieuwingsslag gaat kosten; dat moet de komende tijd blijken. Aangezien de gemeente volledig aandeelhouder is van Martiniplaza, zal de rekening bij het gemeentebestuur komen te liggen. Wethouder De Rook hoopt echter dat ook de provincie een steentje zal bijdragen. 'De impact die plaza heeft, strekt niet alleen maar uit in de gemeente, maar ook in de provincie.'

De aanpak die het college voorstaat, moet niet als een op zichzelf staande operatie gezien worden. De omgeving van Martiniplaza krijgt de komende jaren ook een upgrade. Zo wordt het aanpalende kantorencomplex verbouwd en zal de route tussen Martiniplaza en de toekomstige zuidzijde van het Hoofdstation eveneens worden aangepakt.

De gemeente hoopt begin volgend jaar een concreet plan te hebben.

