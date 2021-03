Winkels binnenstad ook open zonder afspraak: 'Ik heb het nodig als winkel'

Kleine ondernemers als Stuivenberg zien geen andere mogelijkheid, zeggen ze. Alleen winkelen op afspraak levert hen te weinig op.

'Elke klant is hard nodig'

'Gisteren ben ik gebeld door iemand en die komt morgenvroeg, dan werkt die vier uur wel. Maar over het algemeen is het vaak bij mij een spontane binnenkomst. Ik loop te veel klanten mis anders.'

Gertjan Stuivenberg: 'Ik heb het nodig' (Foto: )

Wegsturen is kwijtraken aan de concurrent

De afspraakregel is er deels om te voorkomen dat winkels te druk worden; ander doel is het tegengaan van funshoppen. Door een afspraak te verplichten gaan mensen niet te massaal de stad in voor een middagje winkelen, zo is het idee.

Winkeliers geven aan dat ze echt wel letten op het aantal klanten in de winkel, maar spontane voorbijgangers mogen de winkel zeker in als het rustig is. Ineke Groeneweg van Noppies: 'Iedereen wacht wel bij de deur en als er niemand in de winkel is laten we ze binnen. Als de pashokjes vol zijn, zullen we dit zeker niet doen.'

Clement Popma heeft de deur openstaan (Foto: )

Clement Popma van Cleding Raad: 'Als er toch niemand binnen is dan kan ik wel tegen de klant zeggen: wacht even vier uur. Maar dan gaat hij naar de concurrent, die laat ze wel binnen en dan ben je ze kwijt. Je bent ook ondernemer en de kassa moet wel rinkelen.'

'Regels passen beter bij grote winkels'

Wie door de stad loopt ziet inmiddels ook winkels die op de etalageruit al aangeven dat iedereen welkom is.

Sommige winkels zijn duidelijk: geen afspraak nodig (Foto: )

Andere winkels doen het ook, maar niet zo openlijk. Bij grote winkelketens als H&M en ZARA komt niemand zomaar binnen; die werken enkel met online gemaakte afspraken. Ineke Groeneweg van Noppies vindt de regels ook beter passen bij winkels van dat soort omvang.

'Als je een grote winkel hebt, moeten de regels zo gelden, anders heb je teveel toeloop. De kleinere winkels willen dolgraag klanten en als ze dan langslopen is het heel sneu als je ze laat gaan.'

Ook Noppies stuurt geen klanten weg (Foto: )

Gemeente: 'We gaan niet voor de deur liggen'

Controleurs hebben de winkeliers nog niet over de vloer gehad. De gemeente Groningen laat desgevraagd weten 'alleen op excessen en meldingen te handhaven'. Woordvoerder Hans Coenraads: 'Het algemene beeld is dat het goed gaat in de detailhandel. Als we constateren dat iemand echt bewust de regels overtreedt, dan gaan we het gesprek aan. Die vier uur is ook nog eens lastig te controleren natuurlijk, maar we gaan niet voor de deur liggen om te constateren.'

Ook met spontane klanten is het geen vetpot

Ook met af en toe een extra spontane klant is het sappelen voor Noppies, een winkel met kleding voor zwangere vrouwen en baby's. 'We hebben een speciale kleine doelgroep. Dus het is nog steeds heel rustig helaas.'

Boots and Bangles draait nog veertig procent van de normale omzet. Stuivenberg: 'Ik ben een stukje van mijn pensioen kwijt en dat hoor ik van alle kleine zelfstandigen. Ik ben 63 dus ik moet nog een paar jaartjes. Dat is gewoon jammer.'