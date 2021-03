Kamerleden nemen afscheid: ‘Dit is een bijzonder gevoel’

William Moorlag, in het midden, is een van de Kamerleden die afscheid nam (Foto: ANP)

Voor PvdA’er William Moorlag is het einde van het Kamerlidmaatschap tegelijkertijd een einde van een lange loopbaan in de politiek. Vanaf 2003 was hij lid van Provinciale Staten, gedeputeerde en Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. Moorlag, die binnenkort 61 jaar wordt, ziet zichzelf niet snel opduiken in een nieuw politiek ambt. ‘Misschien nog als waarnemend burgemeester, maar het is nu vooral aan de nieuwe generatie.

Schril contrast

Dit einde zag hij aankomen. Helemaal in vergelijking met de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015. De PvdA, met lijsttrekker Moorlag op de bok, halveerde van 12 naar 6 zetels en de sociaal-democraten werden niet uitgekozen om mee te regeren. ‘Toen was het veel heftiger, veel abrupter’, zegt hij. ‘Nu wist ik in oktober vorig jaar dat ik niet weer op de lijst zou komen. Dat is een schril contrast met zes jaar geleden.’

Het is niet niks als je zo onder de bus geflikkerd wordt William Moorlag

Moorlag had zich veel voorgenomen toen hij in 2017 Kamerlid werd. De oud-gedeputeerde wilde zich sterk maken voor de gedupeerden in het bevingsgebied en hij wilde verbindende politiek laten zien. Die ambitie liep een deuk toen er politieke onrust rond zijn persoon ontstond. Eind 2017 oordeelde een kantonrechter over schijnconstructies bij werkvoorzieningsschap Alescon, waar Moorlag tussen 2015 en 2017 directeur was. Moorlag lag binnen de partij onder vuur, maar mocht als Kamerlid aanblijven na een intern onderzoek.

‘Dat heb ik daarna wel aardig van me afgeschud’, legt hij uit. ‘In die periode heb ik ook hele bemoedigende woorden ontvangen. Een bewindspersoon wenste me in een berichtje veel sterkte. Ik reageerde iets in de trend van: ‘Dankjewel, het is niet niks als je zo onder de bus geflikkerd wordt.’ Toen kreeg ik als reactie: ‘Ach, in Den Haag tel je niet mee als je niet onder de bus gelegen hebt.’

Polarisatie

In de periode erna is de Groninger actief op de achtergrond. Hij levert voor de partij op de achtergrond een belangrijke bijdrage aan de Klimaatwet en is voor de PvdA woordvoerder op het gebied van landbouw, dat met de stikstofcrisis onder een vergrootglas ligt.

‘Ik vind het jammer dat de boel in de landbouw nu zo gepolariseerd is, met de Partij voor de Dieren en GroenLinks aan de ene kant en de traditionele landbouwwoordvoerders als Kamerleden Jaco Geurts van het CDA en Helma Lodders van de VVD aan de andere kant. ‘Alsof je, wanneer je voor de landbouw bent, tegen de natuur zou zijn, en vice versa. Het gaat me echt aan het hart dat de discussie in de landbouw zo op scherp is komen te staan.’

Moorlag kijkt terug op een bijzonder tijdperk, ondanks alles. ‘Den Haag draagt niet bij aan je levensgeluk heb ik bij aanvang gezegd. Maar het afscheid gisteren was heel bijzonder. De Kamervoorzitter en haar team hebben daar echt werk in gestoken. Dit geeft een heel bijzonder gevoel.’

Het zal wennen zijn dit ambt los te laten Stieneke van der Graaf

Afscheid

Dat geldt helemaal voor Stieneke van der Graaf, het Kamerlid dat namens de ChristenUnie nu net buiten de boot valt. Ze stond als zesde op de kieslijst en de partij heeft opnieuw vijf zetels weten te bemachtigen.

'Ik sta nu de laatste dingetjes uit de werkkamer te halen’, zegt ze. ‘Het moet allemaal nog even landen. Gisteren was een dag van afscheid, met veel warme woorden en indrukken. Ik had het voorrecht om 14 jaar volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Het zal wennen zijn om dat ambt los te laten.’

Ridder

Van der Graaf was sinds 2007 Statenlid en maakte tien jaar later de overstap naar Den Haag. Voor haar volksvertegenwoordigende rollen werd ze gisteren benoemd tot riddder in de Orde van Oranje Nassau. Ze werd toegesproken door Kamervoorzitter Khadija Arib

‘Ik was blij met haar woorden. Ze haalde de woorden van Sandra Beckerman aan, die onlangs in een interview bij jullie zei dat ik mijn eigenheid heb behouden in het Haagse. Dat is een hele mooie waardering.’ Van der Graaf zit in spanning of de ChristenUnie gaat meeregeren of niet. In dat geval mag ze hopen op een zetel. ‘Maar voor nu neem ik met weemoed afscheid.’

Dat weemoedige gevoel herkent Antje Diertens (D66). Zij vertrekt na vier jaar Kamerlid te zijn geweest. Maar niet zonder een nieuwe ambitie te hebben gevonden: Diertens gaat met Tom Rustebiel de strijd aan om het lijsttrekkerschap van D66 Groningen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Lees ook:

- Wieke Paulusma mist installatie in de Kamer: 'Ik heb corona'

- Voorkeursstemmen maken geen verschil voor Groningse kandidaat-Kamerleden

- ‘Bij de formatie kun je als regionaal Kamerlid juist dingen inbrengen’