Stikstoffabriek Zuidbroek krijgt vorm: 'Dit is met afstand de grootste in Nederland'

Die kolommen - elk 65 meter hoog en 270 ton zwaar - kwamen onlangs vanuit China in de haven van Delfzijl aan, en werden vervolgens per binnenschip naar Veendam vervoerd. Inmiddels zijn ze aangekomen in Zuidbroek, waar ze dezer dagen dus worden geïnstalleerd.

Dinsdagmiddag werd één van die drie kolommen naar z'n plaats gereden. Dat gebeurt met een snelheid van amper twee à drie kilometer per uur.

Uit China

'Vanaf de plek waar we nu staan', legt projectleider Erwin Mollink van Gasunie uit, 'zal die toren met behulp van een grote hijskraan in de loop van de middag op z'n definitieve plek gezet worden.'

Zeker qua techniek is dit voor ons een bijzonder project Erwin Mollink - Gasunie

Voor Gasunie is dit best een bijzonder project, zegt Mollink. 'Zeker qua techniek is het toch wel een special. We hebben al één vergelijkbare installatie in Nederland staan, en daar komt nu eentje bij.'

De hijskraan tilt de kolom straks op z'n plaats. (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Met afstand de grootste stikstoffabriek

Die andere is overigens behoorlijk wat kleiner, geeft Mollink toe. 'In ons systeem is dit met afstand de grootste stikstoffabriek. Sowieso is Zuidbroek één van onze wat grotere locaties.'

Aan het buitenlandse gas wordt een kleine 10 procent stikstof toegevoegd om het geschikt te maken voor Nederland. Dat gebeurt straks hier Erwin Mollink - Gasunie

De reden voor de bouw van de fabriek is heel specifiek, vertelt Mollink. Namelijk om buitenlands gas, voornamelijk afkomstig uit Noorwegen, geschikt te maken voor de Nederlandse markt. Dat Noorse gas vervangt het Groningse gas, dat immers wordt stopgezet.

Projectleider Erwin Mollink voor één van de kolommen (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Import zal toenemen

'De import van dat buitenlandse gas zal toenemen. En aan dat gas moeten een kleine 10 procent stikstof worden toegevoegd om het dezelfde eigenschappen te geven als het Groningse gas. Dat gebeurt straks hier', zegt Mollink.

