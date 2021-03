Paul de Rook gaat niet voor nieuwe ronde als D66-lijsttrekker

Het spel rondom het lijsttrekkerschap van D66 is sinds deze week losgebarsten. Afzwaaiend Kamerlid Antje Diertens mengde zich namelijk naast huidig fractievoorzitter Tom Rustebiel in die strijd. De Rook wilde eerder deze week bij de kandidaatstelling van Diertens nog geen duidelijkheid geven over zijn kandidaatsstelling.

Ik hoef mij er niet in te mengen. D66 gaat een goede lijsttrekker krijgen Paul de Rook

Woensdagmiddag wilde hij dat wel. 'Ik denk dat we met Antje en Tom uitstekende kandidaten hebben. Ik hoef mij er dus niet in te mengen. D66 gaat hiermee een goede lijsttrekker krijgen.' Het is overigens niet uitgesloten dat meerdere kandidaten zich melden, dat kan nog tot aan het eind van deze maand.

De lijsttrekkers

De partij stond de afgelopen drie verkiezingen telkens onder leiding van een andere lijsttrekker. In 2010 was voormalige wethouder Ton Schroor de nummer 1, in 2014 was die plek weggelegd voor Jetze Luhoff. Onder zijn leiding werd D66 de grootste partij van de gemeente. In 2018 was het dus de beurt aan Paul de Rook.

Wethouderschap

De Rook wilde niks kwijt over zijn beschikbaarheid als wethouder in een nieuw college. 'Dat is nog niet aan de orde.' De bestuurder zal op eigen verzoek ook geen verkiesbare plek krijgen op de kieslijst.

Aan het einde van de huidige coalitieperiode zal hij de balans opmaken en besluiten of hij zich meldt als wethouderskandidaat. 'Dat moet onze partij dan ook gegeven zijn natuurlijk, laten we eerst de verkiezingen afwachten.'

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar maart.

