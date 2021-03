Te grote drukte in Noorderplantsoen: gemeente grijpt in (update)

‘Mensen wordt vriendelijk verzocht zich aan de coronamaatregelen te houden. Dat lukt nu niet goed. Dan kunnen we dus ook geen andere conclusie trekken dan dat mensen weg moeten gaan', aldus woordvoerder Natascha van ‘t Hooft van de gemeente.

RTV Noord was eerder op de dag al in het Noorderplantsoen. Het was er inderdaad druk, al leken de groepjes op zich voldoende afstand van elkaar te houden. Maar: ruimte voor nóg meer groepjes leek er niet.

'Drukte is wel logisch'

Een meisje maakt aanstalten om te vertrekken. Of het haar te druk is? 'Nee, dat niet. Ik vond het wel prima zo', zegt ze. 'Het is wel druk, maar ik vind dat ook wel logisch, in deze tijden sowieso.'

Of iedereen voldoende afstand hield? 'Het groepje waar ik zat deed dat wel', zegt ze.

Iedereen zit wel in groepjes, dus het moet op zich nog wel kunnen Een bezoeker van het Noorderplantsoen

Een jongen, voorzien van wat biertjes, komt net aan. Hij wil zich zo dadelijk bij zijn huisgenoten voegen. 'Het is wel heel druk', moet hij toegeven. Te druk? 'Mwoah. Iedereen zit wel in groepjes, dus het moet op zich nog wel kunnen. Het ziet er gezellig uit.'

De oproep van de gemeente Groningen, om de drukte van het Noorderplantsoen toch maar vooral te mijden, had hij niet meegekregen. Of hij anders ook was gekomen? Waarschijnlijk wel, geeft hij toe.

Achtertuin

De jongen heeft met z'n huisgenoten ook een achtertuin, waar ze ook regelmatig zitten. 'Maar nu, op de eerste mooie dag van het jaar, wilden we toch echt even naar het Noorderplantsoen.'

