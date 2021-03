Directeur Wouter Gudde verlengt contract met FC Groningen

Wouter Gudde werd begin 2019 aangesteld als algemeen directeur van de Trots van het Noorden, als opvolger van Hans Nijland. Hij tekende destijds een overeenkomst voor de duur van vijf jaar, en daar is nu dus twee jaar bijgekomen.

'Voelt bijzonder voor me'

‘Het voelt voor mij bijzonder, want hier spreekt vertrouwen uit’, zegt Gudde. ‘We hebben het nog even onder de pet gehouden aangezien de vraag me al in de zomer werd gesteld. Toen zijn we er ook vrij snel uitgekomen.'

Pas na een jaar en enkele maanden de vraag krijgen of hij zou willen blijven, geeft Gudde een fijn gevoel. 'Iedereen vindt het fijn om vertrouwen te voelen en complimentjes te krijgen, dus ik ook. Het sloot in ieder geval goed aan bij mijn eigen plannen. Ik wil hier namelijk graag blijven en presteren, daar heb je ook wel een aantal jaren voor nodig.’

We zijn heel tevreden over hoe het gaat. Op alle fronten zien we vooruitgang Erik Mulder - voorzitter RvC FC Groningen

Vanuit de Raad van Commissarissen werd afgelopen zomer dus al het verzoek aan Gudde gedaan om zijn contract open te breken.

‘We zijn heel tevreden over hoe het gaat’, zegt RvC voorzitter Erik Mulder. ‘We zijn erg gelukkig met de manier waarop Wouter leiding heeft gegeven om de club de crisis door te loodsen, ook al zitten we er nog middenin. Op alle fronten zien we vooruitgang’, vervolgt Mulder.

Arbeidsovereenkomst voor duur beleidsplan

Daarbij komt dat het nieuwe beleidsplan ‘Samen naar de Grote Markt’ is ingezet voor de komende vijf jaar. ‘We hebben Wouter de vraag gesteld om daar uitvoering aan te geven. Dan past het ook om de arbeidsovereenkomst te verlengen voor de duur van het beleidsplan. Tevens vinden we continuïteit in de leiding erg belangrijk.’

Ik ben geen directeur die een aantal jaren hier werkt en een aantal jaren daar werkt Wouter Gudde

‘Ik ben geen directeur die een aantal jaren hier werkt en een aantal jaren daar werkt’, zegt Gudde. 'Ik vind het heel belangrijk dat, als je op een goed moment binnenkomt en vervolgens weer weggaat, mensen dan zeggen dat het op bepaalde vlakken significant beter is geworden. Waarbij je het liefst door de voordeur vertrekt, hoewel dat niet altijd zeker is in de voetballerij.'

'We gaan samen bouwen'

'Ik kan nu altijd bij Excelsior (zijn vorige werkgever, red.) binnenstappen en met alle oud-collega’s praten', vervolgt de algemeen directeur. 'Uiteindelijk hoop ik dat bij FC Groningen ook mee te maken. Ik heb nu wel het gevoel dat we samen gaan bouwen en dat is alleen maar mooi.'

Ook Fledderus gaat verlengen

Inmiddels heeft Wouter Gudde zelf een gesprek met Mark-Jan Fledderus gehad. Fledderus werd gelijktijdig met Gudde aangesteld en ook hij tekende een contract voor vijf jaar.

Gudde heeft de intentie uitgesproken om ook het contract met de technisch directeur open te breken en te verlengen. Vanwege de drukke periode van Fledderus zal dat gesprek later dit jaar een vervolg krijgen.

