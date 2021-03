Kettingkledingruil: tweedehands hip voor nop

Waarschijnlijk is het idee overgewaaid uit Amsterdam, maar zeker is dat 'kettingkledingruil' een rage aan het worden is in deze tijden van corona. Het waarom lijkt duidelijk: het is een makkelijke manier om een nieuw outfitje bij elkaar te sprokkelen, het is contactloos en gratis, terwijl je bovendien nog eens onder de mensen komt.

'Leuke hippie-spullen'

In Harkstede is de 17-jarige Sarah Kruizenga de gelukkig die een tas krijgt van haar dorpsgenoot Gerda. 'Leuke hippe spullen', zegt Sarah als ze de tas doorzoekt met truitjes, een bloesje, een kleed, een sjaal en T-shirts. 'Superleuk dit, ik heb al wel online kleding gekocht, maar in winkels kom ik niet meer, zegt ze.

Broek door het dorp

Ze vervolgt: 'Dit is vet: Het is gratis en ik stop er straks een T-shirt in voor de zomer en een nog mooie jeans met bies', zegt ze. 'Misschien dat ik zo m'n broek nog eens door het dorp zie lopen', lacht ze.

Want de ketting kledingruil in Harkstede is eigenlijk ook alleen voor Harkstede en omgeving bedoeld. Daarnaast is de maat ook belangrijk. Er rouleren vier tassen met maten: xl, l, m en s kleren. 'Ik heb zelf s en ik geef 'm zo meteen door aan mijn vriendin Anna die ook s heeft.'

Iedereen een eigen kledingketting

Iedereen kan een eigen kledingketting opstarten, Voor de verschillende initiatieven en de spelregels moet je maar even op Google kijken.