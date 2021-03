De vijf beste geldgewoonten, welke zijn dat?

Je financiën goed regelen en grip op je geld houden kan knap lastig zijn. Gek genoeg hebben de meeste mensen nooit geleerd hoe met geld om te gaan. Met een beetje discipline is daar best wat aan te doen, zegt financieel coach Monica Helbig.

Omdat veel mensen nooit hebben geleerd hoe ze goed met geld om moet gaan hebben ze hun eigen geldgewoonten ontwikkeld. Sommige daarvan zijn goed, maar slechte geldgewoonten zijn er ook.

In dit artikel zet ik vijf goede geldgewoonten op een rij. Wanneer je deze toepast krijg je grip op je geld, meer rust in je financiën en als bonus een beter gevulde spaarrekening.

1 Inzicht

Weet jij waar je geld naartoe gaat? Hier zie ik het helaas al vaak misgaan.

Om een beter inzicht te krijgen maak je een overzicht van alle vaste inkomsten en uitgaven. Dat kan op papier, maar een spreadsheet-programma is makkelijker. Dat rekent namelijk zelf zaken door en wijzigingen kun je eenvoudig bijhouden.

Houd daarnaast eens een tijdje je variabele uitgaven bij, zoals de boodschappen, cadeautjes, uitjes enz. Daar zit vaak het grootste lek. Elke dag een paar euro lijkt niks, maar het loopt flink op als je dat langere tijd doet. Telkens drie euro voor een broodje is aan het eind van het jaar meer dan duizend euro.

2 Budgetteren

Budgetteren is niets meer of minder dan je geld van te voren een bestemming geven.

Nu je inzicht hebt in waar je je geld aan uitgeeft kun je bepalen wat je daarvan vindt. Wat zijn je prioriteiten? Hoeveel geld wil je eigenlijk ergens aan uitgeven? Kijk hier eens kritisch naar.

Maak vervolgens van je overzicht van inkomsten en uitgaven een financiële planning voor het hele jaar. Vergeet daarbij niet de inkomsten en uitgaven die eens per kwartaal of per jaar voorkomen.

3 Sparen

Iedereen moet een spaarbuffer hebben voor financiële tegenvallers. Hoe groot deze buffer moet zijn is voor iedere situatie anders. Het NIBUD heeft daarvoor een goede bufferberekenaar waarmee je kunt uitrekenen wat voor jou de ideale buffer is.

Sparen doe je ook voor je eigen (financiële) doelen zoals een reis maken of je rijbewijs halen. Sparen gaat trouwens ook makkelijker wanneer je een spaardoel hebt. Maak dus in je budget ook ruimte in voor een spaarbuffer en je spaardoelen

4 Je geld managen

Je hebt misschien een prachtig budget gemaakt, maar hoe zorg je ervoor dat je je daar ook aan houdt? Dat lukt door je geld te managen. Wat daarbij helpt is wanneer je in ieder geval twee betaalrekeningen hebt. Op de eerste komen alle inkomsten binnen en je betaalt er de vaste lasten van. Op de tweede rekening stort je elke week of maand het bedrag dat je mag uitgeven. Gebruik ook een spaarrekening en maak daarbinnen spaardoelen aan. Bij de meeste banken kun je meerdere spaardoelen aanmaken op je spaarrekening.

5 Risico’s beperken

We weten niet wat de toekomst brengt. Er zijn gebeurtenissen waar je liever niet over nadenkt, maar die wel voorkomen. Bijvoorbeeld het overlijden van je partner. Je zult niet de eerste zijn die daardoor in de financiële problemen komt. Je huis kan ook in brand vliegen, je auto kan gestolen worden en zo kun je meer ellende bedenken met ingrijpende financiële gevolgen.

Een goede spaarbuffer beperkt het risico op financiële problemen. Toch zijn er maar weinig mensen die zoveel spaargeld hebben dat ze er een nieuw huis van kunnen bouwen. Gelukkig hebben we daarvoor verzekeringen. Daarmee dek je de risico’s af die je niet zelf kan betalen. Laat je er goed over informeren.

Het spreekt voor zich dat het tegenovergestelde van goede geldgewoonten juist slechte geldgewoonten zijn. Die kun je dus omdraaien. Heb je geen inzicht? Zorg dat je dit krijgt. Spaar je nu niet? Zorg ervoor dat je elke maand een bedrag apart zet.

Monica Helbig is financieel coach en eigenaar van adviespraktijk Cijfers & Centen. Ze helpt ondernemers, werknemers en particulieren financiële rust te vinden.