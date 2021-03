Stadsbeiaardier Auke de Boer gaat met pensioen: 'Ik ga mijn torenpiano missen'

Het was altijd een hele klim', vertelt De Boer, die sinds het begin van het carillon in de Martinitoren in 1525 de twintigste stadsbeiaardier was. 'Maar altijd met veel plezier'. Het beklimmen van de treden was natuurlijk zwaar maar ook het spelen van het carillon zelf is voor waar geen sinecure.

Mijn klassieke heavy metal

'Het is best zwaar. De zwaarste klok is eentje uit 1577. Die is 8000 kilo. Ik noem het mijn klassieke heavy metal. Mijn spieren zitten in mijn pinken. Aan de andere kant is het ook techniek. Je moet niet beuken maar doseren'.

In zijn dertig jaar kende De Boer vele hoogtepunten. Hij speelde Bowie (China Girl), Prince (Purple Rain) Rolling Stones (Lady Jane) en hij kreeg Lou Reed en het Tv-programma Rail Away op bezoek. 'Maar de Oranjerapsodie bij de huwelijksdag van Willem Alexander en Maxima vond ik toch wel echt bijzonder. Die mocht ik live spelen in het NOS Journaal'.

Jeugd ook een kans

Na dertig jaar komt er dus een eind aan zijn beiaardiersloopbaan. 'Wel jammer. Ik ga mijn torenpiano missen. Voor de hele stad spelen blijft toch uniek. Een van mijn voorgangers, Peter van Oekelen, mocht 67 jaar lang spelen tot zijn 85-ste. Maar de gemeente heeft een pensioenbeleid. Ach, dan krijgt de jeugd ook een kans'.

Er helemaal mee ophouden doet De Boer niet. ík hoop dat ik nog een keer mag invallen en ik ga ook nog in de kerk van Dokkum spelen...