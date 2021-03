Donar roept na inhaalrace reeks nederlagen halt toe met zege op Feyenoord

Donar wist in de slotfase een achterstand na drie kwarten van 58-71 weg te poetsen. Onder aanvoering van de teruggekeerde Thomas Koenis zetten de Groningers een knappe inhaalrace in die zorgde voor de ommekeer. In de spannende slotfase wist de thuisploeg een voorsprong die schommelde rond de zes punten succesvol te verdedigen en op het einde verder uit te breiden. Donar blijft derde in de Dutch Basketball League met 22 punten uit 16 duels.

Spanning

Beide ploegen gaven elkaar lang geen duimbreed toe en zorgden zo voor een zeer spannende wedstrijd. Na het eerste kwart was het 22-23 in het voordeel van Feyenoord. Halverwege was het zelfs gelijk: 37-37. Donar begon matig aan het derde kwart en hiervan wist Feyenoord razendsnel te profiteren. Doordat de schoten vielen bij de Rotterdammers liep de stand op tot 58-71 in het voordeel van de gasten.

Inhaalrace

Hierna toonde Donar de benodigde veerkracht. Langzaam maar zeker werd de tegenstander in het nauw gebracht en begonnen de scores te vallen in het Rotterdamse netje. De gasten wisten even niet wat ze overkwam en moesten toezien hoe de thuisploeg weer langszij kwam. Nu lag het initiatief bij Donar dat dit niet meer uit handen gaf. Topscorer aan de kant van de withemden was Ogungbemi-Jackson met 23 punten, Justin Watts was goed voor zeventien punten.