Koenis: 'Het voelt goed om weer op het veld te staan'

'Voor mijn gevoel ben ik goed door dit duel heen gekomen,' aldus Koenis. 'Ik ben heel blij om weer op het veld te staan en te merken dat mijn basisconditie goed is. Nu de komende dagen goed herstellen. Op die manier wil ik mezelf klaarstomen voor de play-offs.'

Lang uit de roulatie

Koenis kreeg last van een enkelblessure en moest daarna corona overwinnen. 'Dat is niet gemakkelijk geweest. Ik ben er lang uit geweest. Vandaag wou ik er vooral verdedigend staan. Dit is mijn club, het deed pijn om aan de kant te moeten toekijken en te zien dat de resultaten niet goed waren. Ik ben blij dat ik nu een bijdrage heb kunnen leveren. We missen de fans, helemaal na zo'n run in het laatste kwart waarin ze ons echt hadden kunnen steunen.'

Sterker team

Coach Ivan Rudez was blij dat Koenis terug was en zag dat de chemie in het team daarvan sterker werd. 'Het meest belangrijke is de overwinning,' aldus de oefenmeester. 'Thomas is onder andere goed in het pakken van rebounds. Verder heb ik vooruitgang gezien in vergelijking met de afgelopen wedstrijden. We moeten op deze voet doorgaan.'

