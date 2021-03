Raad Hogeland wil weinig risico bij garantstelling lening Werelderfgoedcentrum

Het college staat garant voor een lening die Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC-W) wil afsluiten. Die garantstelling is nodig om het Werelderfgoedcentrum te kunnen bouwen. In het nieuwe gebouw komt onder andere het zeehondencentrum en een informatiecentrum.

9 miljoen euro

Hoe hoog de lening wordt, weet het college nog niet precies. De gemeente zal garant staan voor een bedrag tot maximaal negen miljoen euro. De raad is woensdagavond gevraagd naar hun wensen en bedenkingen over dit besluit van het college.

Een onderzoeksbureau heeft al uitgezocht of deze garantstelling verstandig is voor de gemeente. Als de stichting de lening namelijk niet kan aflossen komen de lasten hiervan op de schouders van de gemeente. 'Maar die kans is heel klein', laat wethouder Mariëtte de Visser weten.

Het bureau doet wel een paar aanbevelingen om de garantstelling beter te regelen. Eén daarvan is in de gaten houden van de financiën van de stichting. Er moeten afspraken gemaakt worden hoe de gemeente een vinger aan de pols kan houden.

Zoektocht naar geld

'Hoe wordt deze financiële monitoring geregeld? Bij andere projecten is al gebleken dat dit heel belangrijk is. We willen graag weten hoe dit is ingericht’, vraagt raadslid Gerke Kersaan van Gemeentebelangen.

'We zijn hierover in gesprek met de stichting en we willen volgen wat er gebeurd ook op financieel gebied. Wij willen continu weten wat ons risico is. Daarover zijn afspraken gemaakt met de stichting’, zegt wethouder Mariëtte de Visser.

Linda Visser van Lokaal Sociaal vroeg zich af of de gemeente niet een heel groot risico loopt omdat ze merkt dat de zoektocht naar geld van de stichting WEC-W moeizaam verloopt. Maar de wethouder laat weten dat het onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat de gemeente weinig risico loopt en de financiën van de stichting goed geregeld zijn.

Doemscenario

Ook vroegen enkele partijen zich af wat er gebeurd als de aanbesteding niet goed gaat en het project ineens veel duurder is. 'Dan wordt het plan versoberd en aangepast' volgens de wethouder de Visser.

De raad is huiverig omdat de gemeente bij de bouw van multifunctionele accommodatie De Tirrel te maken kreeg met een plotselinge financiële tegenvaller van 8,2 miljoen euro.

