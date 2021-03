Weekcijfers corona in Groningen: lichte groei, beter beeld dan landelijk

Afgelopen week waren 196 van de 100.000 Groningers besmet; landelijk zijn dit er honderd meer op het zelfde inwonertal. Dat blijkt uit het weekoverzicht van GGD Groningen. In onze provincie kwamen er 1137 positief geteste Groningers bij; een week eerder waren dat er 1075.

Toename 30 tot 64 jaar

Van de positief geteste Groningers was dit keer 48 procent tussen de 30 en 64 jaar. Dat is een toename; een week eerder was dit 46 procent. Ook het aantal besmettingen onder 65-plussers nam toe; van tien naar veertien procent. Het aandeel van kinderen tot veertien jaar was bijna hetzelfde als een week eerder (12 tov 11 procent).

Van ruim de helft van de nieuwe besmettingen heeft de Groningse GGD de bron weten te achterhalen. De meeste overdracht gebeurt nog altijd thuis (59 procent); gevolgd door vrije tijd (23) en werk (20).

Meer dan verdubbeling zorginstellingen

Een opvallende toename is te zien bij de zorginstellingen. De GGD benadrukt dat dit geen uitbraken in ouderencentra zijn. De stijging van drie naar 7,6 procent komt door besmettingen in het ziekenhuis en in woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Bekend is dat het Martini Ziekenhuis vorige week een uitbraak had, waarbij zeker zeven patiënten en acht medewerkers besmet raakten.

De meeste positieve testresultaten werden gevonden bij inwoners van Pekela, Westerwolde, Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. De stad Groningen ligt al weken onder het provinciaal gemiddelde, met afgelopen week 170 besmettingen op 100.000 inwoners.

Nog steeds meer testen

Nog altijd groeit het aantal Groningers dat zich laat testen. Dit keer steeg het percentage positieve testen niet; dat was 6,2 en dit keer 6,1 procent. Dit betreft alleen de testen die door de GGD zijn gedaan. Ziekenhuizen en verschillende zorginstellingen testen hun personeel zelf.