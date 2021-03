Raad verbaasd over verharde discussie rondom MFA Bedum

Een aantal partijen in de gemeenteraad van Het Hogeland is verbaasd over de manier waarop het college van B&W lijnrecht tegenover de voetbalvereniging Bedum en stichting MFA Bedum staat. De laatste maanden hebben de drie partijen gesproken over de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) op het plaatselijke sportpark.

Woensdagavond sprak de raad over het het plan voor een MFA waar het college van burgemeester en wethouders een streep door heeft gezet. Het college ziet geen noodzaak om maatschappelijke ruimtes in een gebouw op het Bedumer sportpark te bouwen. Wel heeft de gemeente een plan B en wil ze investeren in nieuwe kleedkamers en een kantine.

Geen eerlijk beeld

De initiatiefnemers van het plan, de voetbalvereniging en de stichting MFA, vinden dat het plan veel problemen op het sportpark in één keer oplost. Naast een nieuwe sportaccommodatie, wordt volgens hen ook de verkeerssituatie verbeterd en een komt er een broodnodig nieuw kunstgrasveld.

Vertegenwoordigers van de voetbalvereniging en stichting lieten tijdens de vergadering weten dat ze vinden dat de gemeente geen eerlijk beeld schetst van de situatie. Het MFA-plan is volgens hen haalbaar. Het college verwijt de initiatiefnemers van valse beweringen en zegt dat het financieel niet haalbaar is.

'Veel gedoe'

‘Na drie maanden overleg, heel veel stukken en heel veel gedoe komt het college met deze conclusie. Je merkt dat de sfeer in de gesprekken niet goed is. Hoe gaat het college toch goede gesprekken voeren met de voetbalvereniging?’, vraagt GroenLinks-fractievoorzitter Anne Marie Smits zich af. Ze wil graag van de wethouder weten hoe ze nu plan B gaan uitvoeren na het afwijzen van het MFA.

'Ik vind het heel jammer dat we vanaf diverse kanten verschillende informatie krijgen. Dat vinden we teleurstellend. We hadden ook de hoop dat dit plan te realiseren was', zegt ChristenUnie-raadslid Bernd de Jong. Ook vindt zijn partij het jammer dat er nog steeds onduidelijkheid is, of er geld uit het Nationaal Programma Groningen gebruikt kan worden. De gemeente zegt van niet, de stichting zegt van wel.

Ook de PvdA gaf aan ‘in staat van verwarring’ te zijn. De partijen willen bovenal een goede sportaccommodatie voor de sportvereniging.

Geen MFA

Wethouder Theo de Vries liet weten dat hij zich hard wil maken voor een nieuw sportpark. Maar herhaalde meermaals dat een multifunctionele accommodatie niet noodzakelijk is. Hij heeft er ook vertrouwen in dat de gesprekken met de voetbalvereniging hierover goed zullen verlopen. 'Er is weinig onderling vertrouwen maar we willen echt kijken hoe de voetbalvereniging weer een goede sportaccommodatie krijgt.'

Oppositiepartijen Lokaal Sociaal en VVD vinden het vreemd dat burgmeester en wethouders de noodzaak van een MFA in Bedum niet zien. Ze vinden het niet kunnen dat een burgerinitiatief zomaar van tafel wordt geveegd.

Op 14 april praat de gemeenteraad van Het Hogeland opnieuw over het MFA in Bedum.

