Goed nieuws voor Stones-fans: Unzipped in 2023 terug in Groninger Museum (update)

Dat is de uitkomst van overleg dat museumdirecteur Andreas Blühm gisteren met het management van de wereldberoemde Britse rockband heeft gevoerd.

Nadat duidelijk werd dat het museum door de tweede lockdown voorlopig niet open kon, zocht de directeur toenadering tot het management. Tijdens die gesprekken bleek dat een terugkeer van de expositie tot de mogelijkheden behoorde.

Korting en verlenging

Nog nooit kwam een tentoonstelling voor een tweede keer terug in het Groninger Museum. 'Deze tijden vragen om originele oplossingen. Het is enorm zonde dat niet meer mensen van Unzipped konden genieten en we verheugen ons op de herkansing in 2023', zegt Blühm.

Ik wilde natuurlijk weten wat de voorwaarden waren, maar daar waren we snel over uit Andreas Blühm - directeur Groninger Museum

Het idee van een terugkeer werd geopperd door het management zelf. De band kwam het Groninger Museum al eerder tegemoet door korting te geven en een verlenging tot 18 april mogelijk te maken.

Het museum hoeft naar eigen zeggen 'geen hoge fee' te betalen voor de terugkeer. 'Ik wilde natuurlijk weten wat de voorwaarden waren, maar daar waren we snel over uit. We betalen dit keer voornamelijk voor het vervoer en de opbouw. De band vindt het namelijk ook verschrikkelijk dat het de eerste keer niet is gelukt.'

Rode cijfers

Het Groninger Museum hoopte met de huidige Unzipped-tentoonstelling zo’n 150.000 tot 200.000 bezoekers te trekken. Uiteindelijk werden dat er 20.000. Het verlies loopt in de honderdduizenden euro’s.

Die rode cijfers worden grotendeels gecompenseerd uit eerdere opbrengsten van de tentoonstelling ‘David Bowie Is’ uit 2016, die in totaal 200.700 bezoekers trok. Ook de gemeente en de provincie trekken de portemonnee.

Een compleet nagebouwde studio in de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped (Foto: ANP)

'We doen het voor het publiek'

Neemt het museum niet een enorm risico door een verliesgevende expositie terug te halen? 'Ik heb wel even gedacht: 'Willen we dit wel?'', vertelt Blühm. 'Er is geen enkel museum dat deze expositie twee keer heeft gedaan. Het is ook nogal wat, de opbouw en de techniek. Maar we doen het voor het publiek.'

Hoewel het nieuws op 1 april naar buiten komt, gaat het niet om een grap. 'Nee, zeker niet', verzekert de museumdirecteur. Een exacte datum voor een tweede Unzipped is nog niet vastgelegd, maar Blühm gaat uit van eind 2023. 'Dan kunnen we namelijk begin 2024 ook nog Eurosonic Noorderslag meepakken, waar veel bezoekers op afkomen.'

Afbreken begonnen

Omdat het museum niet meer uitgaat van een heropening voor het einde van de tweede lockdown, zijn medewerkers begonnen met het afbreken van de Stones-expositie. Tot 18 april is Unzipped alleen digitaal (en tegen betaling) te bewonderen. Daarna verhuist de tentoonstelling naar Marseille, waar ze in juni te zien moet zijn.

Wat is er te zien?

In Unzipped wordt de bezoeker meegenomen door de geschiedenis van The Rolling Stones. In verschillende zalen zijn in totaal 400 objecten uitgestald, van originele gitaren van Keith Richards tot notitieblokjes van frontman Mick Jagger. Ook zijn een muziekstudio en een appartement in Londen nagebouwd, waar de bandleden in hun beginjaren hebben gewoond.

Dit bericht is aangevuld met een toelichting van de museumdirecteur over de kosten van de terugkeer.

