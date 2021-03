Wat heeft de gemeente beloofd aan de burcht in Wedde? CDA wil geluidsopnames beluisteren

Zijn er nou wel of geen beloftes gedaan door de gemeente aan de burcht in Wedde? Het CDA in Westerwolde wil een geluidsopname van een gesprek tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de burcht beluisteren.

Begint maart werd duidelijk dat er opnieuw gesteggel is tussen de gemeente Westerwolde en het Kinderhotel burcht Wedde. Eerder leek er een overeenkomst te zijn tussen de twee partijen nadat het Kinderhotel uit de burcht van Wedde dreigde te vertrekken.

Gemeente zou onderhoud in 2021 betalen, maar toch niet?

De gemeente zou voor 2021 het onderhoud van de burcht betalen 'als een soort overgangsregeling' zodat er afspraken gemaakt kunnen worden voor de jaren daarna. Maar in maart blijkt de 'overgangsregeling' toch niet helemaal in kannen en kruiken. Verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot sloeg er zelfs de notulen op na: 'Ik weet niet waar we iets toegezegd hebben'.

Frank Ferrari van de stichting achter het Kinderhotel was furieus en noemde het 'onbehoorlijk bestuur'. Ferrari liet notulen zien en er stond inderdaad dat 2021 gebruikt wordt als tussenjaar. Gevolgd door: 'Voor deze periode neemt de gemeente het onderhoud van het pand en de tuinonderhoud voor haar rekening'.

'Notulen, persberichten en memo's spreken elkaar tegen'

Onder andere het CDA en GroenLinks stelden woensdagavond vragen over de onduidelijkheid. 'Wij dachten in december dat voor 2021 de zaak de burcht was kortgesloten en er tijd werd gekocht voor een definitieve oplossing. Daarna werd de informatie diffuus en uiteindelijk volgde er een memo waarin het een en ander werd teruggedraaid of tegengesproken', stelt raadslid Wilt Meendering (CDA).

'Het moet mij van het hart dat het als volksvertegenwoordiger lastig is om mijn controlerende taak uit te voeren wanneer notulen, persberichten en memo's elkaar tegen spreken', zegt hij.

Geluidsopnames gemaakt door de gemeente

Volgens Meendering heeft de gemeente geluidsopnames gemaakt van het gesprek in november waar de toezeggingen gedaan zouden zijn. Dat gesprek is uitgetypt, maar biedt niet veel duidelijkheid volgens Meendering: 'Er wordt heel vaak gezegd dat het niet te verstaan is en dus is het niet uitgewerkt', zegt hij woensdagavond in de raad.

Wethouder: 'Er zijn geen toezeggingen gedaan'

Wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen) bleef die woensdag bij zijn eerdere uitspraken: er zijn geen toezeggingen gedaan.

'Als u de transcriptie had gelezen, dan ziet u dat er geen toezeggingen zijn gedaan. Er is alleen een voorstel gedaan aan het stichtingsbestuur en daar zou weer op gereageerd worden, maar het gaat me nu te ver om daar inhoudelijk op in te gaan', zegt de wethouder.

Geluidsopnames beschikbaar, maar toch niet

Van der Goot stelt dat de 'geluidsopname beschikbaar is in de leeskamer van het gemeentehuis in Sellingen', maar voegt daar gelijk aan toe: 'Maar vergeef me als ik het mis heb'. Al snel wordt de wethouder gecorrigeerd door de griffie die toevoegt dat alleen de transcriptie beschikbaar is.

Tocht grijpt Meendering zijn kans en zegt: 'Ik begrijp uit het verhaal van meneer Van der Goot dat die beschikbaar is en die zou ik dan ook graag willen ontvangen'.

Lees ook:

- Ophef over Burcht Wedde: Wie draait dit jaar op voor de onderhoudskosten?

- Westerwolde betaalt voorlopig onderhoud Burcht Wedde: Kinderhotel blijft