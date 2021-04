Stadjers en studenten genieten van uurtje extra op zwoele lente-avond

Vlak voor tien uur was het nog gezellig druk in het Noorderplantsoen in Stad. Door het hele plantsoen zaten groepen jongeren bij elkaar.

'Een uurtje langer is wel lekker. Je kan na het eten dan toch nog even met een paar vrienden gezellig wat doen', zegt een jongen die dit jaar in Groningen is komen wonen voor zijn studie. 'Ik heb het studentenleven eigenlijk nog niet echt meegemaakt, maar ik maak nu een beetje mee hoe het is. Ik hoop dat dit een voorbode is voor volgend jaar.'

'Misschien niet coronaproof'

Verderop zit een andere groep. De jongeren zijn uitgelaten, omdat ze eindelijk weer lol kunnen maken met een grote groep vrienden. 'Het is misschien niet allemaal helemaal coronaproof, maar dat maakt even niet uit. Ik ben zo blij dat ik niet alleen maar alleen op mijn kamer zit. Daar werd ik echt helemaal gek van', zegt een jongen terwijl hij een slok van zijn biertje neemt.

Lotte heeft de hele dag gewerkt en zag vanuit haar kantoor alleen maar mensen genieten van het warme weer. Vanavond was het haar beurt, vond ze. Ze was er echt aan toe. 'Ik zie nog best wat mensen, maar zit je binnen met maar een klein groepje. Het is zo fijn om weer eens andere gezichten te zien. Het is echt apart hoe dat een mens vrolijk maakt of zo.'

