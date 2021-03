Lopster en Damster ondernemers krijgen hogere ozb-compensatie

De vier coalitiepartijen Lokaal Belang Eemsdelta (LBE), VVD, ChristenUnie en CDA kwamen met het initiatief voor de ruimere compensatie.

Kosten meer dan verdubbeld

Door de herindeling zien eigenaren van winkels, horecapanden en (boeren)bedrijven de onroerendezaakbelasting meer dan verdubbelen. De ozb voor deze zogenoemde 'niet-woningen' is straks gelijk aan die van de voormalige gemeente Delfzijl, waar een veel hoger tarief gold dan in Loppersum en Appingedam.

Het college van burgemeester en wethouders stelde eerder een compensatie voor van drie jaar lang met een drempelbedrag van 250 euro. De coalitiepartijen willen de compensatie verlengen naar vier jaar met een drempel van 100 euro.

'Zachtere landing'

'De stijging is een ongelooflijk pijnlijke exercitie voor met name ondernemers in Loppersum', zegt LBE-fractievoorzitter Nick Boersma. 'Met deze ruimere regeling maken we een kussen voor een zachtere landing.' Deze uitbreiding kost een half miljoen euro, dat de partijen uit de algemene reserve willen halen.

De drie oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelangen Eemsdelta en GroenLinks stemden woensdag tegen de ruimere compensatie. Ze willen de ondernemers wel tegemoetkomen, maar hebben er felle kritiek op dat het benodigde geld uit de algemene reserve moet komen.

'Flinke greep in de kas'

'U doet een flinke greep in de kas', zegt PvdA-fractievoorzitter Joop van der Lei. 'De algemene reserve is voor tegenvallers in de begroting. Er zijn nog de nodige risico's de komende jaren en er moet ruimte zijn voor andere ontwikkelingen, zoals armoedebeleid en schuldsanering.'

De oppositie stelt voor om het benodigde geld uit de herindelingspot te halen. Daarin zit ruim tien miljoen euro van het Rijk om de extra kosten rond de herindeling te dekken. Maar wethouder Jan Menninga (LBE) laat weten dat er nog onvoldoende geld over is: 'Daar zit absoluut niet een half miljoen extra in.'

Maximum van 1.500 euro

Doordat de coalitiepartijen samen een ruime meerderheid hebben, wordt de compensatieregeling verruimd. Dit jaar krijgen ondernemers tachtig procent van de extra kosten vergoed, met een maximum tot 1.500 euro. De jaren daarna wordt dat afgebouwd naar zestig, veertig en twintig procent.

Ondernemers krijgen alleen compensatie als de ozb minstens honderd euro hoger uitvalt dan vorig jaar.

