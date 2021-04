De Papiermolen is weer open: 'Ik heb me hier zo op verheugd'

De Papiermolen is een maand eerder open gegaan dan andere jaren. Het zwembad speelt daarmee in op de ‘buitenzwemtrend’. 'Steeds meer mensen zwemmen langer buiten, zelfs in de winter', zei Erik Heybroek van de gemeente Groningen daar eerder over. Bovendien kunnen binnenbaden niet open voor recreatief zwemmen vanwege de coronapandemie.

Gelijk volle bak

‘Het was hier vanmorgen gelijk volle bak’, zegt Harry Huininga van De Papiermolen. Er kunnen veertig mensen tegelijk zwemmen in het water van 24 graden.

‘Heerlijk’, zegt een mevrouw die net het bad uit komt. ‘Ik heb hier ontzettend naar uit gekeken. Ik had last van mijn armen en schouders, dus het is fijn dat ik weer kan zwemmen. Morgenochtend kan het helaas niet, want alles zit dan al vol.’

Je kunt weer zwemmen in De Papiermolen (Foto: Maartje Ettema/RTV Noord)

Coronamaatregelen

Er zijn wel regels in De Papiermolen. Huininga: ‘Baan zes is voor de sneller zwemmers en baan één voor de langzame. Het is de bedoeling dat je een rondje zwemt. Als de mensen klaar zijn, kunnen ze zich omkleden in de kleedkamers. De douches zijn wel gesloten. Als iedereen het bad verlaten heeft, kan de nieuwe groep erin.’

Een meneer zwemt rustig voorbij in baan één. ‘Het gaat prachtig, maar ik moet het nog wel even opbouwen. Dit is wel lekker hoor. Ik heb genoeg stilgezeten in de winter.’

