Piepklein theater brengt mini-Matthäus Passion naar Vinkhuizen

Het concert is te horen in een tot mini-theater omgebouwde schaftkeet. De Groningse muzikanten Hanneke Wierenga (viool) en Vincent van Ballegooijen (hobo) zijn het bekende muziekstuk thuis al aan het oefenen. Behalve een muzikaal duo, zijn ze ook een stel. Hun huis in de stad Groningen verraadt al iets van hun creativiteit, met een felgele bank en geblokt vloerkleed.

Elk jaar spelen ze het muziekstuk wel een keer of twee, maar komende vrijdag gaan ze acht keer een stukje ervan uitvoeren voor een heel klein publiek. Toehoorders zijn maximaal drie mensen die allemaal bij hetzelfde huishouden horen. Ze doen de passion in 'De Kijkdoos', het rijdende mini-theater van het project 'De Wijk De Wereld'.

Het minitheater De Kijkdoos (Foto: Mirjam Theissen)

Voor de wijk

Het project richt zich op wijken in de stad, om te laten zien dat cultuur voor iedereen is. Sinds de eerste coronaversoepelingen vorig jaar gaat De Wijk De Wereld met De Kijkdoos op pad om toch kleine optredens te kunnen verzorgen. Hanneke en Vincent gaven op die manier al eerder optredens in het mini-theater.

Dat beviel zo goed, dat Vincent nu het idee heeft opgevat om het voor Pasen weer te doen met de Matthäus Passion. ‘Die willen mensen graag horen met een groot koor en twee orkesten, zoals normaal. Daarom leek het me wel grappig om het met z’n tweeën in tien minuten te doen’, zegt Vincent lachend.

Echte beleving

Met meer mensen kan het ook niet, want er is weinig ruimte in het mini-theater. Middenin de wagen is een spatscherm geplaatst. ‘Met zo’n rood velours theatergordijn dat open en dicht schuift om het aan te kleden’, vertelt Hanneke.

Op deze manier heb je heel direct contact, omdat je zo dicht bij elkaar zit Vincent van Ballegooijen

De gasten komen aan de ene kant binnen en muzikanten aan de andere. Het moet zo veel mogelijk lijken op een echt theaterbezoek: eerst kopen mensen een kaartje, bij binnenkomst krijgen ze koffie en er ligt een papier met uitleg, zodat ze kunnen zien welke scene uit de Matthäus Passion Hanneke en Vincent spelen en waar dat in het verhaal is.

Uitdaging

Het oorspronkelijke idee van Vincent was een afhaal-Passion, waarbij mensen uit een aantal menu’s (scènes) van het muziekstuk konden kiezen. Uiteindelijk is er één scène gekozen, maar dat was nog best lastig. Niet alleen de krappe tijd van tien minuten was een uitdaging, het stuk moet ook met twee instrumenten gespeeld kunnen worden. Maar dat is gelukt, volgens het duo. Ze hebben gekozen voor een beroemd deel dat ook het meest herkenbaar is.

Toch zal het echt anders zijn dan voor een volle zaal spelen. Daar is meer afstand, het mini-theater maakt optredens intiemer. ‘In zalen voel je niet zo duidelijk wat het met mensen doet’, zegt Hanneke. Vincent vult aan: ‘Je hebt in het mini-theater heel direct contact, omdat je zo dicht bij elkaar zit. Dat liet vorig jaar al zien dat mensen echt van de muziek genieten. Er waren mensen tot tranen toe geroerd.’

De Matthäus Passion roept vaak emoties op bij het publiek. Naar die emotie gaat het duo vrijdag ook op zoek. Of dat in tien minuten gaat lukken? Vincent denkt van wel: ‘Ik heb het stuk misschien al wel 500 keer gespeeld, als ik ook maar een stukje hoor krijg ik er direct een bepaald gevoel bij. En als anderen dat niet hebben, dan zijn de tien minuten ook zo voorbij.’