Waarom is er geen geld voor de multifunctionele accommodatie in Bedum?

Het is een vraag die zowel inwoners van Bedum als enkele raadspartijen in Het Hogeland bezighoudt. Waarom maakt het plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA) op het sportpark geen kans op geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG)?

Het heeft veel stof doen opwaaien in Bedum: het besluit van de gemeente om geen geld beschikbaar te stellen voor de MFA. Er is geen geld voor het plan. Het college informeerde de raad hier woensdagavond over.

De raad heeft het college in december opdracht gegeven om aan te tonen wat ervoor nodig is om het MFA in Bedum te laten slagen. Een belangrijke vraag van de raad is: kan er aanspraak worden gemaakt op geld uit het NPG. Wethouder Theo de Vries liet woensdagavond weten dat dit niet het geval is.

Maar het bleef tijdens het raadsoverleg in de lucht hangen waarom er geen aanspraak gedaan kan worden op NPG-geld. Daarom gaan we in dit artikel daar uitgebreider op in. Navraag bij de NPG leert het volgende.

Plan moet voldoen aan voorwaarden

Het Nationaal Programma Groningen is een pot met geld die bedoeld is als compensatie voor alle aardbevingsellende. De pot kan gebruikt worden voor projecten die ten goede komen aan de weide omgeving. Het moet bijdragen aan het toekomstperspectief in de provincie.

Ik kan geen garantie geven of een project wel of niet een grote kans van slagen heeft Siem Jansen - Nationaal Programma Groningen

‘Een plan moet voldoen aan een viertal doelen. Het moet een toevoegende waarde hebben voor de economie, werken en leren, leefbaarheid en natuur en klimaat. Als het plan daarmee raakvlakken heeft, kan het kans maken op NPG-geld', zegt directeur Siem Jansen van het Nationaal Programma Groningen.

De initiatiefnemers voor een MFA (de voetbalvereniging en stichting MFA Bedum) vinden dat ze voldoen aan die vereisten. De gemeente vindt van niet. 'Dat is een discussie waar wij ons niet in gaan mengen’, zegt Jansen. Hij heeft onlangs een overleg gehad met de betrokkenen. 'Daarin heb ik uitgelegd wat onze randvoorwaarden zijn. Het is aan hen hoe ze het interpreteren.'

'Ik kan geen garantie geven of een project wel of niet een grote kans van slagen heeft. Daarvoor hebben wij een onafhankelijke commissie die alle ingediende plannen beoordeeld’, zegt directeur Jansen.

Rol gemeenten

De wethouder heeft tijdens het raadsoverleg aangegeven dat het NPG niet in bakstenen investeert. Dat ligt iets genuanceerder, legt Jansen uit: 'Er wordt niet geïnvesteerd in iets zijn wat de gemeente normaliter al doet. Je kan een voetbalveld aanleggen of kantine bouwen, maar dan is de vraag of de gemeente dat niet zelf had moeten doen. Het moet echt een toegevoegde waarde hebben voor de omgeving', zegt Jansen. 'Hoe meer je aan de criteria voldoet hoe hoger de kans van slagen is.'

Je kan een taart bakken, maar de vraag is wanneer die kers op de taart lekker is Siem Jansen - Nationaal Programma Groningen

Als de bakstenen of het groen een breder doel heeft, dan is er wél weer kans op NPG geld, volgens Jansen. 'De initiatiefnemers hadden bijvoorbeeld het idee om restwarmte van de plaatselijke melkfabriek te gebruiken als verwarming. Dat deel zou dan wel in aanmerking kunnen komen. Of als er een kantoor in komt, wat weer ten goede komt aan de werkgelegenheid, dan zou het een hogere kans maken op NPG-geld.'

'Nog een voorbeeld. Investeren in een dorpshuis is wat de gemeente sowieso doet. Maar als er meer gedaan wordt dan normaal, dan zou dat deel in aanmerking komen. Je kan een taart bakken. Maar de vraag is: wanneer is die kers op de taart lekker?', zegt Jansen.

Dat de gemeente per se moet investeren, is ook geen een vereiste, volgens het NPG. 'Als een gemeente 10 miljoen euro nodig heeft, dan kan daarvoor een aanvraag ingediend worden. Maar dan moet er wel heel goed beargumenteerd worden waarvoor dit geld nodig is en hoe dat dit alle doelen ten goede komt', zegt Jansen. 'Bij de provincie moet er wel cofinanciering zijn, maar bij de gemeente wordt deze keiharde voorwaarde niet gesteld.'

Het is volgens hem de vraag of de gemeente het beschikbare NPG geld voor een MFA wil gebruiken. Elke gemeente heeft een maximaal bedrag gekregen om te besteden.

College wil iets anders

Het zou volgens de gemeente Het Hogeland erg moeilijk worden om aan te tonen aan welke NPG-criteria een MFA op een sportcomplex voldoet.

Het college vindt een dergelijk gebouw op een sportpark niet noodzakelijk voor het dorp en de omgeving. Er worden namelijk maatschappelijke ruimtes in het centrum gebouwd. Het is een verschil van mening met de initiatiefnemers, die voor de wethouder niet meer te overbruggen is.

De gemeente heeft na het overleg met de NPG zelf de inschatting gemaakt dat een aanvraag voor de pot met geld niet mogelijk is.

Een investering in de basis accommodatie wat alleen voor sportdoeleinde bedoeld is, is al te hoog voor het college. De gemeente heeft geen geld om grote investeringen te doen, omdat ze in financieel zwaar weer zit.

Ook de stroef lopende gesprekken met de initiatiefnemers hebben eraan bijgedragen dat het college een ander pad wil bewandelen. De wethouder wil zich inzetten voor een vernieuwd sportpark, zonder MFA.

Op 14 april praat de gemeenteraad weer over het MFA Bedum.

