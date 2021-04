Militair ziekenhuis in Tolbert is geen aprilgrap

Eind vorige week dook op het parkeerterrein achter De Postwagen ineens een militair ziekenhuis op. 'Hij werd te koop aangeboden op een veilingsite', vertelt Mulder. 'Het was er een van drie. Ik dacht: daar kan ik wel wat mee. Vorige week hebben we hem hier naar toe gehaald en opgebouwd, In een dag was het klaar.'

De operatiekamer, een deel van de apparatuur zit er nog in (Foto: Jan Been\RTV Noord)

'Wat ik er precies mee ga doen weet ik nog niet, maar hier ook een activiteit in. Ik ben er nog op aan het broeden wat precies', zegt Mulder.

Het hospitaal bestaat uit meerdere units die aan elkaar gekoppeld een heus ziekenhuis vormen. In een van de units zit het technische hart waarin onder meer de luchtdruk in het hospitaal kan worden geregeld en waar de water- en stroomvoorziening zit. 'Dat gaan we niet gebruiken, maar het is leuk dat dat er ook bij is', zegt Mulder.

De aanwezigheid van het hospitaal riep de nodige vragen op, zegt Mulder. 'Er waren mensen die dachten dat er een militaire oefening was in Tolbert en anderen dachten dat het om een aprilgrap ging. Nou beide was het niet. Het is een serieus project.

De OK met op de voorgrond de luchtsluis (Foto: Jan Been\RTV Noord)

Medewerkers van De Postwagen zijn in de weer om het hospitaal gebruiksklaar te maken. De elektriciteit werkt al. Wat er straks in de operatiekamer en de andere ruimtes gaat gebeuren blijft nog even onduidelijk. Ook weet Mulder nog niet wanneer hij de eerste gasten kan gaan ontvangen. Maar een ding weer Mulder zeker: 'Ik heb een publiekstrekker in huis gehaald.'

