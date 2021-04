Bedrijventerrein Het Aanleg Winsum uitgebreid 'om aan vraag te voldoen'

Het college van Het Hogeland besluit bedrijventerrein Het Aanleg in Winsum uit te breiden. Daar is ruimte voor omdat de plaatselijke voetbalvereniging is verhuisd. De sportvelden naast het bedrijventerrein worden niet meer gebruikt.

De uitbreiding van Het Aanleg is bedoeld voor meer publieksgerichte bedrijven. Langs de Schouwerzijlsterweg worden ook woon-werk kavels gerealiseerd.

Niet meer 'nee' verkopen

De gemeente merkt dat er veel behoefte is aan ruimte voor bedrijven. 'We moeten ondernemers nu 'nee' verkopen. In Winsum is geen bedrijfsterrein meer verkrijgbaar en de vraag is betrekkelijk groot. Daarin kan over niet al te lange tijd weer worden voorzien', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. Hij is blij met de ontwikkeling.

Gezonde vraag

Behalve in Winsum, kijkt de gemeente ook naar uitbreiding van het bedrijvenpark Boterdiep in Bedum. 'Ook daar signaleren we een gezonde vraag uit de markt.'

In de zomer 2022 wordt een begin gemaakt met de kaveluitgifte.