Oliebollenkraam in Marum: ‘Is het alweer oud en nieuw?’

Een oliebolletje eten in de voorjaarszon? Dat kan nu in Marum. Charlize Visser uit Hoogezand staat met haar kraam aan de Wendtsteinweg.

‘Is het nu alweer oud en nieuw?’, roept een fietser als Visser donderdagochtend komt aanrijden. Ze kan er wel om lachen. Normaal gesproken begint nu het kermisseizoen en trekt de Hoogezandster het land door. Naast een oliebollenkraam heeft Visser drie attracties: ballen gooien, touwtje trekken en eendjes vangen.

Vanwege corona is het kermisseizoen opgeschort. Visser heeft van de gemeente toestemming gekregen om tot en met Pinksteren in Marum te staan, op de plek waar ze normaal gesproken in november en december oliebollen verkoopt.

Overbrugging

Nu is Charlize’s Oliebollenkraam de enige attractie van de jaarlijkse Paaskermis in het dorp. ‘Daar heb ik geluk mee. Ik zie het als een overbrugging tot de zomer. Want dan hoop ik dat we weer op pad mogen, net als vorig jaar.’

Visser zat al een poos thuis in Hoogezand. En dat is wel even wennen. ‘Het verschil zit ’m in de manier van leven. Normaal gesproken zijn we nu met de woonwagen onderweg. Ook voor de kinderen is het anders. Die gaan nu niet naar de rijdende school, maar blijven langer op de winterschool.’

Vanwege het voorjaar heeft ze haar assortiment ietwat aangepast. ‘Voor de paasdagen doen we het net even wat anders. Natuurlijk verkoop ik oliebollen, maar we hebben nu bijvoorbeeld ook chocoladefruit en wafels’, zegt Visser.

