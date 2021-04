Met een baret op 'Aletta' slaat RUG alarm: meer geld nodig

Vanwege de coronamaatregelen wordt het geen groots protest; het blijft bij een bijeenkomst op het Academieplein, waar onder anderen bestuursvoorzitter Jouke de Vries een toespraak houdt.

Standbeelden krijgen actiebaret op

De actie is verder vooral online, vertelt medeorganisator en hoogleraar Casper Albers. 'We plaatsen op sociale media foto's van bekende Groningse standbeelden met een rode actiebaret op.' De eerste foto werd donderdag al via twitter verspreid: het standbeeld van Aletta Jacobs.

Van studenten tot bestuurders: iedereen steunt de actie

De Alarmdag is opgezet door een groep studenten, bestuurders, vakbonden, werknemers en wetenschappers van de veertien Nederlandse universiteiten. De groep opereert onder de noemer Normaal Academisch Peil.

Casper Albers: 'Ik vind het wel bijzonder, het is in de recente jaren niet eerder voorgekomen dat studenten, werknemers en werkgevers samen met dezelfde boodschap optrekken.'

Leidse studenten 'staat het water aan de lippen' (Foto: Universiteit Leiden)

Doel: meer geld voor onderwijs en onderzoek

Pas als er 1,1 miljoen structureel geld bijkomt heeft het academisch onderwijs genoeg geld om goed te kunnen functioneren, vindt de actiegroep. Albers: 'De bekostiging per student is gedaald van 20.000 euro in 2000 naar 16.000 nu, terwijl de hoeveelheid werk niet minder is geworden. Dan gaat het ergens fout.'

Niet alleen onderwijs krijgt te weinig geld, ook voor onderzoek moet er geld bij, vinden de actievoerders. 'Als je kijkt hoeveel tijd wetenschappers kwijt zijn aan het indienen van subsidieaanvragen, terwijl de honoreringskans onder de tien procent ligt. Voor elke onderzoeker die een beurs krijgt, zijn er negen met weggegooide moeite aan het schrijven van een voorstel.'

Onderzoek in opdracht ministerie: inderdaad meer geld nodig

De actievoerders voelen zich gesterkt door een onderzoek van PwC Strategy& naar de bekostiging van onder meer universiteiten, dat in opdracht van het onderwijsministerie is gedaan. Het bureau schrijft in haar rapport van februari 2021 dat er 1,1 miljard euro bij moet. Een deel daarvan (300 miljoen) zou eenmalig nodig zijn en 800 miljoen structureel.

In alle universiteitssteden moet dinsdag iets te merken zijn van de Alarmdag, zo is het plan. Naast de universiteiten steunen ook de vakbonden en studentenbonden de actie.

