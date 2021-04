'Vernoem straat naar vermoorde Jeanne Godfried'

Vanaf nu worden er meer straten in de gemeente Groningen naar vrouwen vernoemd. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad deze week besloten. Voortaan moet er een evenredig aantal mannelijke als vrouwelijke straatnamen bij komen.

Hart voor mensen met verstandelijke beperking

Onderwijzeres Jeanne Godfried is in de jaren '20 van de vorige eeuw een van de eersten die zich inzet voor 'zwakzinnigen', oftewel mensen met een verstandelijke beperking. Als secretaresse van de Vereniging Zwakzinnigenzorg Groningen weet Jeanne bij allerlei organisaties geld los te peuteren. Om die reden staat ze liefkozend bekend als ‘de bedeljuffrouw’. Met het geld wordt dagbesteding voor vrouwen opgezet.

Aan haar liefdadigheidswerk komt een eind als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Jeanne moet noodgedwongen van de nazi's stoppen met haar werkzaamheden.



Onderduikadres afgeslagen

Na lang zoeken wordt er voor de Bedumse een veilige onderduikplek gevonden. Maar omdat haar hoogbejaarde moeder Judith niet mee mag, slaat ze de plek af. Uiteindelijk moet haar moeder Judith naar kamp Westerbork om 'te werken'. Jeanne kan haar moeder niet alleen laten, en gaat daarom vrijwillig naar Westerbork. 'Daarom is ze voor mij een heldin', zegt Lambers.

In Westerbork zijn ze nog een paar maanden samen. Moeder wordt uiteindelijk vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Jeanne moet een paar maanden later naar Auschwitz. Op 7 september 1943 gaat ze op transport naar Auschwitz. Daar sterft ze uiteindelijk.

Op het spoor door plakkaat

In januari 1967 opent de Vereniging Zwakzinnigenzorg een tehuis voor geestelijk gehandicapte vrouwen en meisjes: Het Jeanne Godfriedhuis. Inmiddels heeft dit door allerlei fusies een andere naam gekregen. Maar er hangt nog wel altijd een plakkaat ter nagedachtenis aan haar in dat pand.

Gezinus werkte zelf in de zorg en kwam met het verhaal van Godfried in aanraking door dat plakkaat. 'Ik was ineens benieuwd; wat is er eigenlijk met deze vrouw gebeurd?'.

De oudere bewoners die er nu wonen konden nog heel levendig over haar vertellen. Uiteindelijk heb ik geprobeerd haar familie op te sporen. Dat is na veel pogingen mislukt. Tot ineens iemand tegen me zei: 'Zeg, dat plakkaat dat bij jullie op werk aan de muur hangt, dat staat ook ingelijst als foto in de kast bij mijn moeder.' Deze moeder bleek uiteindelijk familie te zijn van Jeanne. Ze vonden het geweldig dat we elkaar gesproken hebben, want ze hebben nooit geweten wat er met Jeanne gebeurd is.'



Volgens Gezinus is Godfried een beetje in de vergetelheid geraakt, terwijl ze een paar moedige keuzes heeft gemaakt en veel voor zwakzinnigen heeft gedaan. Hij heeft Lambers de aanvraag voor de straatnaam ingediend en wacht de Stadjer op uitsluitsel.



