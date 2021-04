Zuivelfabriek Bedum bestaat 100 jaar

In april 1921 startte de Coöperatieve Fabriek voor Zuivelproducten met het maken van boter, gecondenseerde melk, kaas en melkpoeder. De fabriek aan het Boterdiep had een goede bereikbaarheid via de weg, het spoor en het water. In de volksmond wordt er nog weleens DOMO gezegd, maar al in 1983 fuseerde DOMO met Friso. Daarna volgden verdere fusies met voorlopig eindresultaat: FrieslandCampina.

De zuivelfabriek in Bedum (Foto: Groninger Archieven)

Wei

Tegenwoordig wordt er in Bedum kaas en kindervoeding geproduceerd. Twee fabrieken op één locatie. De verbinding tussen de twee is wei. Wei is een vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat. Via een brug gaat de wei van de kaasfabriek naar de melkpoederfabriek.

Mee met de vrachtwagen

'Als klein jongetje mocht ik mee in de cabine van de vrachtwagen om melk af te leveren in Bedum', vertelt Jan Veldman uit Ten Post. Nu werkt hij al bijna 40 jaar bij de zuivelfabriek.

'Aan de ene kant is er veel veranderd, maar aan de andere kant valt het ook mee. De betrokkenheid van de mensen, de sociale contacten, we doen het met elkaar, dat is er nog altijd. Maar in de fabriek zit de grootste verandering in de kwaliteit, het volume en de automatisering. Je werkt nu met veel minder mensen in de fabriek.'