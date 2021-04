Permanente bewoning van 'Smurfendorp' blijft verboden (update)

Lange tijd werd permanente bewoning op bungalowpark De Leine gedoogd, maar vanaf juni dit jaar gaat de gemeente Midden-Groningen handhaven en moeten 32 gezinnen hun huizen verlaten. Zij wonen daar permanent, maar hebben geen persoonlijke gedoogbeschikking. Een andere groep bewoners heeft dat wel en mag blijven.

Wij gaan dit rekken, rekken, rekken tot aan de Raad van State toe Bewoonster Ylona de Bruin

Ondernemers en bewoners spreken hun zorgen uit

Permanente bewoning op De Leine is een gevoelig, langlopend dossier. Al meer dan vijftien jaar wordt er over gesproken. Ondernemer John Stalman wordt er zo langzamerhand niet goed van: 'Stop nou eens een keer met telkens dit op de agenda te zetten’, opperde hij donderdagavond.

Terwijl aan de andere kant bewoners graag willen dat permanente bewoning wordt toegestaan. Jacky van Hoogen bijvoorbeeld: 'De Leine is nu een fijne woonwijk zonder problemen', zegt ze. Ook Ylona de Bruin vindt het maar niks dat de gemeente gaat handhaven: ‘Worden mensen uit hun woning gezet door de gemeente? Dat zou een ramp zijn’, betoogde ze donderdagavond.

'Zelf ben ik nog redelijk gelukkig’, zegt De Bruin. 'Ik heb nog een huis in de stad. Maar daar wil ik eigenlijk niet naar toe, omdat ik het daar te onveilig vind. Maar denk eens aan mensen met kinderen. Dat is toch een drama? Moeten die dan in Hoogezand gaan wonen? Het is hier zo rustig en veilig; dat is in Hoogezand echt niet zo met al die criminaliteit en drugsoverlast.’

De raadsvergadering van donderdagavond noemt ze 'een farce'. ‘De politieke partijen hadden zich al ingegraven. Maar we geven de strijd niet op. Wij gaan dit rekken, rekken, rekken tot aan de Raad van State toe.'

Ik hoop dat de politiek hier op afgerekend gaat worden, want ze zijn snoeihard geweest Recreant Jan Santes

Politiek heeft kleur bekend

Bert Scheper gebruikt zijn huis in het Smurfendorp alleen om te recreëren. 'Ik vind dit jammer. Als mensen hier ook permanent wonen, heb je veel meer kans dat het park netjes blijft.'

Ook recreant Jan Santes vindt dit politiek besluit ‘geen goede zaak’. ‘De partijen hebben wel kleur bekend. We zien partijen die hart hebben voor dit dorp en partijen die alleen maar terugkijken naar het verleden en de actualiteit volledig uit het oog verloren zijn.’

‘Dit wordt ellende voor mensen’, voorspelt Santens. ‘Mensen die het financieel niet rond kunnen krijgen, worden gewoon op straat gezet.’

‘Ik hoop dat de politiek hier op afgerekend gaat worden, want ze zijn snoeihard geweest. Wat ze niet hebben gedaan, is hier eens komen kijken. Ze weten niet wat hier leeft in deze gemeenschap. Er is sociale cohesie en het is hier netjes.’

Gemeente staat sinds 2017 geen permanente bewoning toe

In 2017 zegt de gemeente definitief 'nee' tegen permanente bewoning van het 'Smurfendorp'. Maar twee jaar later ontstaat er onduidelijkheid, omdat het besluit mogelijk geen stand houdt bij de rechter. Dat wordt later hersteld.

Het gemeentebestuur besluit medio vorig jaar in de toekomst te gaan handhaven. Alle bewoners die er het hele jaar wonen, krijgen tot uiterlijk 1 juni 2021 om te verhuizen.

Recent concrete regels

Vorig maand kwam de gemeente met concrete regels rondom de handhaving. Per jaar worden twee huizen per vakantiepark in de gemeente Midden-Groningen uitgekozen die binnen een half jaar ontruimd moeten worden.

'Win-win-winsituatie'

Initiatiefnemer Patricia Nieland (VVD) noemde het initiatiefvoorstel om permanente bewoning toch toe te staan donderdagavond een 'win-win-winsituatie'. De huidige regels zouden volgens haar voor stress, verdriet en angst bij de bewoners zorgen.

Bovendien moeten de bewoners hun huizen uit en op zoek gaan naar een nieuw huis in een krappe woningmarkt. Daarnaast zou het maar de vraag zijn of het budget dat gereserveerd is voor de handhaving, voldoende is.

Ze kreeg de meerderheid van de gemeenteraad niet mee in haar 'win-win-wintheorie. Eén van de grootste partijen, de PvdA, zei dat 'er geen nieuwe informatie is die haar standpunt verandert', aldus Henk Fledderus. Een andere grote partij, de SP, is ook duidelijk. Han van der Vlist zegt: 'De SP is nooit voorstander geweest van permanente bewoning op een vakantiepark’.

Geen meerderheid

Uiteindelijk stemden de VVD, Gemeentebelangen Midden-Groningen, GroenLinks en Leefbaar Midden-Groningen voor het voorstel. Dat is geen meerderheid en dat betekent dat binnenkort 32 gezinnen hun bungalowwoning moeten verlaten.

Dit bericht is uitgebreid met reacties van permanente en tijdelijke bewoners van het 'Smurfendorp'.

