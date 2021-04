NAM vertrekt over paar jaar uit hoofdkantoor Assen

Waar een nieuwe hoofdkantoor komt te staan, is nog niet bekend. Volgens de omroep 'is de ambitie om in Drenthe te blijven'.

NAM-directeur Johan Atema liet eerder al doorschemeren dat het huidige hoofdkantoor te groot is. Hij verwacht dat het bedrijf is gehalveerd na afloop van een reorganisatie volgend jaar. 'Ons kantoor is gebouwd toen we nog met 2.500 of zelfs meer mensen waren', legde hij twee maanden geleden uit.

Sluiting Groninger gasveld speelt mee

De reorganisaties volgen elkaar op bij de NAM. Zo moesten afgelopen najaar zo'n 300 mensen stoppen. Ook dit jaar en volgend jaar zijn er gefaseerd reorganisaties. 'We doen dat allemaal in fases om de grote veranderingen te kunnen doorstaan. In één keer gaat niet', zei Atema toen.

De NAM moet ingrijpen, omdat de gasprijs afgelopen jaar erg daalde. Ook wordt alvast een voorschot genomen op de verwachte sluiting van het Groninger gasveld. 'We worden een veel kleiner bedrijf', zei Atema. 'Daar anticiperen wij nu op.'

