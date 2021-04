Alles draait om molens bij molenaar van 200-jarige De Eolus

‘Ik heb verschillende archieven uitgegraven en kwam ontzettend veel informatie tegen’, zegt Hoving. ‘Ik had toen nog niet eens het idee om een boek te maken. Dat kwam pas toen het jubileum van de molen dichterbij kwam.’

Rob Hoving en zijn boek over De Eolus (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Molenaar en molenmaker bij Molema

De Eolus is in 1821 gebouwd om het gebied tussen Aduard, Den Ham, Fransum en het Aduarderdiep te bemalen. Hoving is niet alleen de molenaar; hij woont ook op het terrein van De Eolus. ‘En ik ben molenmaker bij molenmakerij Molema in Heiligerlee’, lacht hij.

Molenaar Rob Hoving en zijn vrouw op De Eolus (Foto: Maartje Ettema/RTV Noord)

Hoe is die fascinatie voor molens ontstaan? ‘Ik weet het niet meer precies’, antwoordt Hoving. ‘Van jongs af aan vind ik molens heel mooi. Ik ben opgegroeid in Overschild en bij ons in de buurt stond een molen. Daar kwam ik veel als jongetje. Misschien is het daar wel begonnen.’

Tip om te solliciteren

Op zijn zestiende is Hoving gestart met de molenaarsopleiding. ‘Toen ik 19 was, werd ik getipt dat ik hier kon solliciteren en dat heb ik gedaan’, vat hij het samen.

Molen De Eolus in Den Ham (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De Eolus is eigendom van de Stichting De Groninger Poldermolens. Om het 200-jarig jubileum van de molen te vieren, geeft de stichting het boek van Hoving uit. Na Pasen is het te koop in de winkel.

