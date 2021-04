Petitie tegen sluiting Lopster spoorwegovergang

De petitie is in twee dagen al meer dan 300 keer ondertekend. ‘De spoorwegovergang bij de Zuidlopsterweg is een belangrijk punt in wandelroutes en maken deel uit van een historisch pad’, zegt initiatiefnemer Cock Peterse.

ProRail moet voor 2023 alle onbewaakte spoorwegovergangen beveiligen of sluiten, om de veiligheid te waarborgen. De voormalige gemeente Loppersum telt nog drie onbewaakte spoorwegovergangen: de Sjuxumerweg, Zuidlopsterweg en de Gerichtsweg. De Sjuxumerweg wordt beveiligd, maar de andere twee overgangen wil ProRail sluiten.

Spoorbrug

‘In eerste instantie zou er een spoorbrug komen bij de Zuidlopsterweg, maar deze is nu toegewezen aan de Gerichtsweg, bij Eenum’, vertelt Peterse. ‘De overgang maakt deel uit van een mooie wandelroute, zo’n drie kilometer kleipad. Veel Lopsters lopen daar graag met de hond. Als de overweg dicht gaat, dan moet je een kilometer omlopen over asfalt. Dat willen we niet, dat is zonde.’

Volgens Peterse voelt het als een strijd om de spoorbrug. ‘De gemeente heeft één brug beschikbaar, maar er zijn twee overgangen. Wij zeggen: maak een extra brug of zet er een lamp en belletje neer.’

Een screenshot van de petitie (Foto: Petities.nl)

Volgens ProRail is zomaar een ‘lamp en belletje’ neerzetten niet de oplossing. ‘De meeste aanrijdingen gebeuren bij overwegen met bellen, incidenten nemen wel drastisch af, maar het risico is niet weg’, vertelt een woordvoerder.

Kostenplaatje

Het sluiten van de spoorwegovergang is volgens ProRail de meest toekomstbestendige oplossing. Dat is volgens het bedrijf veiliger en goedkoper.

‘Een beveiligde overweg met slagbomen en bellen kost al snel één tot twee miljoen euro. De kosten hiervan zijn 50 procent voor ons; de andere 50 procent moet komen vanuit de gemeente en provincie. We zijn ons ervan bewust dat de bereikbaarheid in dit gebied ook een rol speelt, vandaar dat we met de gemeente en provincie kijken naar oplossingen.’

Geert Jan Reinders, van Lokaal Belang Eemsdelta, vindt het goed dat Loppersum zich sterk maakt voor het wandelpad. ‘Met een petitie laten ze het belang van het wandelpad zien, ook bij de gemeente en ProRail. Het is een financiële kwestie. In de raadsvergadering van eind april staat dit onderwerp op de agenda.’

Lees ook:

- Onbewaakte spoorwegovergangen in Groningen: veertien worden aangepakt, dertien (nog) niet

- Werkzaamheden aan spoor afgerond; dodelijke overgang is nu beveiligd