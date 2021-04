Donar vraagt fans af te zien van restitutie: 'Driekwart stemt in'

'Helaas hebben wij dit seizoen onze vaste kaarthouders niet kunnen bieden wat we zouden willen, namelijk aanwezigheid bij de thuiswedstrijden in MartiniPlaza. Het is een bijzonder seizoen, waarin we in augustus/september nog oefenwedstrijden mochten spelen met publiek, maar waarbij de maatregelen vlak voor het seizoen werden aangescherpt en we zelfs tijdelijk helemaal niet mochten spelen', zo laat de club weten.

Geld voor spelersbudget 2021-2022

Alle kaarthouders (Businessclubleden, Gold Card-houders en seizoenkaarthouders) zijn geïnformeerd over de compensatie die Donar kan bieden. Die bestaat uit een deel restitutie, een korting voor het komende seizoen en cadeaus. De Groningse basketbaltrots roept haar kaarthouders op om geen geld terug te vragen. 'De opbrengst hiervan komt rechtstreeks ten goede aan het spelersbudget voor het seizoen 2021-2022', zo belooft de club.

De secretaris van Donar voegt toe: 'We hadden net ongeveer honderd reacties binnen, en wat we daarin zien, is dat ongeveer driekwart afziet van restitutie. Mocht dat beeld zo blijven, dat driekwart afziet van restitutie, dan zijn we daar natuurlijk hartstikke blij mee. Dat zou fantastisch zijn', aldus Gert-Jan Swaving.

Donatie

Verder biedt Donar de fans de mogelijkheid om geld te doneren aan de club. Ook dat bedrag komt volledig ten goede aan het spelersbudget voor het seizoen 2021-2022. 'Er zijn al mensen die geld hebben overgemaakt. Dat zijn bedragen van 25, 50 of zelfs eentje al van 100 euro, en dat is hartstikke fijn', zo besluit Swaving.

Lees ook:

- Koenis: 'Het voelt goed om weer op het veld te staan'

- Donar roept na inhaalrace reeks nederlagen halt toe met zege op Feyenoord