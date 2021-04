Knoalster winkeliers openen winkelseizoen met talkshow

Onder de noemer 'Lentekriebels' wordt zaterdagavond een online talkshow neergezet met een quiz en met muziek. 'RTL 4-waardig', zegt Anne-Marchien Venekamp namens de winkeliers. 'Het wordt heel leuk. We hebben bijvoorbeeld een soort Bananasplit-item eraan toegevoegd, dat echt hilarisch is. Ook is er muziek in de uitzending en brengen we de ondernemers in beeld.'

Meer dan 2600 kijkers

De organiserende ondernemersverenigingen Centrum Stadskanaal en Ondernemersvereniging Musselkanaal hopen zo alsnog hun leden aan het publiek te presenteren. 'Normaal openen we in Stadskanaal het winkelseizoen, maar door corona is alles anders. Op deze manier willen we onszelf toch laten zien.'

Zo kunnen kledingbedrijven de nieuwste modetrends tonen, kan het publiek prijzen winnen en laat de horeca zien wat het te bieden heeft. 'Toen we de vorige keer een quiz organiseerden, hadden we 2600 kijkers. We hopen dat nu echt te gaan overtreffen.'

De online talkshow is te volgen via de website van Van de Bond Pictures.