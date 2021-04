Oud-spindoctor Rutte: ‘Hij heeft zijn negen levens nog niet verbruikt’

‘Eerst de paasdagen door. En daarna zal hij heel wat kopjes koffie moeten drinken met heel veel mensen.’

'Ongekend' debat overleefd

Pas om drie uur ’s nachts kon Rutte opgelucht ademhalen. Toen bleek dat hij een motie van wantrouwen had overleefd dankzij de steun van alle coalitiepartijen. De minder zware motie van afkeuring moest de fractievoorzitter van de VVD wel incasseren.

‘Een unicum’, noemt Kruithof die aangenomen motie. Dat Rutte de motie van wantrouwen wel overleefde, komt volgens Kruithof door de verstrekkende gevolgen ervan. ‘Dat zou staatsrechtelijk een enorm probleem opleveren, want dan zijn we de minister-president kwijt. En niet te vergeten de fractievoorzitter van de VVD, als grootste partij in Tweede Kamer. Wie wordt dan de minister-president? Ik denk dat de andere partijen zich dat hebben gerealiseerd.’

Het klinkt ook ongeloofwaardig, maar daarmee is het niet onwaar Henri Kruithof - Oud-spindokter Mark Rutte

Ook het urenlange debat zelf noemt Kruithof ‘ongekend’. En dat allemaal als gevolg van een memo over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en de toevoeging ‘functie elders’. ‘Ik dacht meteen: dit gaat hele ernstige politieke gevolgen hebben’, zegt Kruithof over het moment dat hij de foto van die memo zag.

Wie is oud-spindoctor Henri Kruithof?

Henri Kruithof (69) uit Eelde is communicatiemanager. Na zijn werk als redacteur bij twee dagbladen werd hij in 1993 voorlichter van het Ministerie van Ministerie van OCW en daar ook plaatsvervangend directeur. Vanaf 1993 was Kruithof acht jaar woordvoerder van de minister van LNV. In 2005/2006 werd hij tijdelijk hoofd voorlichting van de VVD-fractie. Van oktober 2010 tot mei 2015 was hij bij die partij spindoctor van Mark Rutte.

In onze provincie was Kruithof Statenlid voor de VVD. Ook fungeerde hij als verkenner bij de vorming van het college in de gemeente Groningen na het debacle over de komst van de Regiotram in 2012, nadat drie van de vijf wethouders waren opgestapt.

De laatste jaren werkte hij onder meer als adviseur public affairs bij Nationaal Coördinator Groningen.

Loog Rutte wel of niet?

Tijdens de formatiegesprekken had Rutte niet over Omtzigt gepraat, vertelde hij aan de NOS. Maar uit de vrijgegeven notities bleek dat dit wel het geval was. Rutte had zelfs geopperd om Omtzigt minister of Kamervoorzitter te maken.

Tijdens het debat verdedigde Rutte zich met de woorden dat hij zich geen gesprek over Omtzigt herinnerde. Van een leugen zou geen sprake zijn. Een groot deel van de Kamer geloofde hem niet, zag ook Kruithof.

‘Omdat het ook ongeloofwaardig klinkt. Maar daarmee is het niet onwaar.’ Waar het wantrouwen van de Kamer vandaan komt, is voor Kruithof duidelijk. ‘Dat komt vooral doordat hij zich de afgelopen jaren meermaals op zijn slechte geheugen heeft beroepen.’

Het leek erop dat Baudet was geïnformeerd over het belletje naar Rutte Henri Kruithof - Oud-spindokter Mark Rutte

Ander advies als spindokter?

Of Kruithof hem als spindokter anders had geadviseerd, kan de communicatie-expert niet zeggen.

‘Dat is lastig om te zeggen. Dan moet je nog meer van de ins en outs kennen. Ik weet een aantal dingen gewoon niet. Bovendien vind ik het niet erg sjiek om te zeggen tegenover mijn opvolger.’

'Baudet wist van belletje Rutte'

Een opvallend moment tijdens het debat noemt Kruithof het ‘half acht-moment’. Door een vraag van Forum-leider Thierry Baudet kwam de Kamer erachter dat Rutte ’s ochtends al gebeld werd over de gesprekken met Omtzigt. Tweeënhalf uur eerder dan de overige Kamerleden. Zijn bron wilde Rutte niet prijsgeven.

‘Door zijn vraagstelling leek het erop dat Baudet was geïnformeerd’, analyseert Kruithof. ‘Hij wist dat Rutte op een andere manier was ingelicht. Iemand moet gelekt hebben. Dat is op zich al een onderzoek waard.’

Rutte komt vrijdag aan in Den Haag voor de digitale ministerraad (Foto: ANP)

'Weinig tot geen vertrouwen meer in hem'

Hoe groot de schade uiteindelijk is, kan Kruithof moeilijk inschatten.

‘Het vertrouwen in hem is bij alle andere partijen ernstig beschadigd. Er is weinig tot geen vertrouwen meer in de minister-president en politiek leider van de VVD. Dus om nu nog weer tot een kabinet met de huidige coalitie te komen, moet hij dat eerst weer terugwinnen.’

Dat het niet makkelijk voor Rutte zal zijn, staat vast. Succes is niet verzekerd Henri Kruithof - Oud-spindokter Mark Rutte

Rutte moet zichzelf herpakken

Los van alle kopjes koffie die Rutte moet drinken, heeft de formatie volgens Kruithof belang bij een goede informateur.

‘Iemand die met name aan dat punt (vertrouwen herstellen, red.) veel aandacht gaat besteden. Liefst niet iemand uit de politieke wereld, maar wel iemand die daar in de buurt zit of zat. Je moet het politieke spel begrijpen.’

Daarnaast zal Rutte vooral zichzelf moeten herpakken. Wat dat betreft voorziet Kruithof geen probleem. ‘Het is een kat met negen levens. Die heeft hij nog niet allemaal verbruikt. Dat het niet makkelijk voor hem zal zijn, staat vast. Succes is niet verzekerd.’

