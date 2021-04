Weer geen bloemetjesmarkt in Stad, wel groot bloemenhart voor ondernemers

Aan de rand van de Grote Markt staat al 57 jaar de bloemenstal van de familie Bolt uit Groningen. Ook vandaag zijn ze aanwezig. 'Het is doodzonde dat de jaarmarkt alweer niet doorgaat. Los van het geld is het gewoon een hele gezellige dag', zegt Leendert Bolt die samen met zijn vader aan het werk is.

Uitgestorven

'We hebben er natuurlijk rekening mee gehouden en hebben veel minder bloemen bij ons dan we gewoon zijn op Goede Vrijdag. Normaal zijn hier duizenden mensen. Als je nu naar links en rechts kijkt zie je hooguit een stuk of twintig mensen, maar je hoort mij niet klagen hoor. Ik mag tenminste aan het werk', zegt Bolt.

Leendert Bolt en zijn vader in hun kraam aan de Grote Markt (Foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

De bloemetjesmarkt trekt altijd veel toeristen, vooral ook uit Duitsland. Als je dan over de markt loopt lijkt het Duits haast de nieuwe voertaal in Groningen, maar niet dit jaar. Op de Grote Markt is het bijna uitgestorven. Slechts enkele bezoekers bestellen een hapje te eten bij de vaste marktkooplieden.

De Grote Markt is bijna uitgestorven op Goede Vrijdag (Foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

De Grote Markt tijdens de bloemetjesmarkt van 2019 (Foto: Archief RTV Noord)

Fietstassen vol

Zussen Greetje en Roelie Akkerman vinden het jammer dat de markt niet doorgaat, maar hebben toch hun slag weten te slaan. Beiden hebben de fietstassen vol zitten met bloemen en plantjes. 'Wij kopen eigenlijk wekelijks nieuwe bloemen. De bloemetjesmarkt is voor ons geen traditie, maar als de markt er vandaag was geweest hadden we waarschijnlijk nog wel wat meer gekocht', lachen de dames.

Greet en Roelie Akkerman zijn blij met nieuwe bloemen (Foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

Marktmeester Jordy Bakker vindt het ook doodzonde dat de markt dit jaar alweer niet doorgaat. Om zijn medeleven te tonen aan alle 'bloemenmensen' en ondernemers in het centrum heeft hij vrijdagochtend een groot hart van bloemen op de Grote Markt neergezet. Het hart had een doorsnede van zo'n dertig meter.

'Dit is gewoon een hele belangrijke dag voor alle ondernemers hier in de stad. Normaal komen er wel zo'n honderdduizend mensen. Die zijn er dit jaar bij lange na niet. Op deze manier willen we deze ondernemers toch een hart onder de riem steken', zegt Bakker.

Alternatieve bloemetjesmarkt?

De organisatie van de bloemetjesmarkt richt zich inmiddels alweer op de markt van volgend jaar. Maar er is ook nog een plan om in het najaar iets extra's te doen. 'We hopen begin oktober iets te kunnen organiseren. We hebben alle ondernemers die hier normaal staan aangeschreven of daar behoefte aan is, en dat lijkt er wel te zijn. Dus dan wordt het een soort kleine bloemetjesmarkt in het najaar. Als het weer mag en kan in ieder geval', aldus Bakker.

De weinig bloemen die vandaag nog wel te koop waren in de Stad (Foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

Lees meer:

- Toch bloemen voor ondernemers op Goede Vrijdag

- Coronavirus: Bloemetjesmarkt gaat dit jaar niet door (update)