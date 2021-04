Kim Polling wint Grand Slam vlak voor cruciaal meetmoment richting Spelen

Judoka Kim Polling heeft tijdens de Grand Slam van Antalya de gouden medaille veroverd in de klasse tot 70 kilogram. Het toernooi is vlak voor het laatste meetmoment richting de Olympisch Spelen van Tokio komende zomer.

Polling begon goed in de Turkse badplaats. De 30-jarige judoka uit Zevenhuizen won haar eerste partij op straffen van de Britse Kelly Petersen-Pollard. In de kwartfinale versloeg ze Xiaoqian Sun uit China met waza-ari. In de halve finale scoorde ze, met nog een kleine anderhalve minuut op de klok, waza-ari tegen de Turkse Minel Akdeniz. Daarna maakte ze het af met een houdgreep.

Finale

In de finale was ze veel te sterk voor de Kroatische Barbara Matic, van wie ze al vier keer eerder won. Ze had iets meer dan een minuut nodig om twee keer een waza-ari te scoren, waardoor ze de finale won.

Laatste meetmoment richting de Spelen

Voor Kim Polling was dit toernooi bedoeld als voorbereiding op de Europese kampioenschappen in Lissabon (16-18 april), het derde en laatste meetmoment richting de Spelen. Ze is in de klasse tot 70 kilogram verwikkeld in een concurrentiestrijd met landgenote Sanne van Dijke voor een plek op de Spelen, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse.

Stand: 1-1

Tijdens de eerste twee meetmomenten wonnen beide judoka’s een keer een bronzen medaille in een rechtstreeks duel met elkaar. Bij de Grand Slam van Tel Aviv in februari was Sanne van Dijke de sterkste in de partij om het brons. In januari won Kim Polling juist van haar concurrente in de bronzen partij, tijdens de Masters van Doha.