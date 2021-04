Volleybalclub in Scheemda laat zich niet kisten door corona en legt zandvelden aan

De velden werden betaald door middel van een crowdfundingsactie. Donderdag trainden de leden voor het eerst met de voeten in het zand.

'Vorig jaar konden we de sporthal niet in', vertelt coach Gerr Kuipers. 'Eerst gingen we het gras op. Maar telkens als het regende, konden onze trainingen niet doorgaan omdat het veld te nat werd. Daarom hadden we het idee om een beachvolleybalveld aangelegd. We zijn gelijk aan de slag gegaan.'

Puntjes op de i

Volgens de coach kwamen er heel wat vrachtwagens aan te pas om de velden aan te leggen. 'Gisteren hebben onze B-jongens en C-meisjes al gesport. Vandaag gaan we weer trainen. Ook komen er vrijwilligers om de puntjes op de i te zetten. We gaan het nog even mooi aankleden.'

Vrijwilligers leggen de laatste hand aan de velden (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Andere speelstijl

Omschakelen van indoor volleybal naar beachvolleybal vergt een heel andere speelstijl, zegt Kuipers. 'Je moet met veel dingen rekening houden. Je moet je anders afzetten bijvoorbeeld.'

Set Uppers houdt de velden nu voor definitief gebruik. 'Zeker. Het behoorlijk wat gekost. We hebben met de gemeente overlegd dat we dit jaarlijks willen gaan doen.'

