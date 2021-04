Werkstraf voor shoveldief

Voor het stelen van drie shovels is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Overgespoten en zonder framenummers

De shovels stonden in januari 2018 in een loods in Winschoten. De man huurde de loods. De shovels waren gestolen in Duitsland. Er was al flink aan gesleuteld. Zo waren ze voor een deel overgespoten en waren de framenummers weggeslepen.

Andere diefstallen met handlanger

De man bekende bij de politie. Ook de diefstal van twee accu's op een industrieterrein in december 2017 gaf hij toe. De diefstal was door een bewakingscamera vastgelegd. De man pleegde de diefstal samen met een 48-jarige man uit Hoogezand. Die moet later voor de rechter verschijnen.

