Oud schip is omgebouwd tot drijvende 'kraamkamer' voor broedvogels

Voortaan kunnen vogels als de Noordse stern en de visdief op een drijvend ponton terecht om nesten te bouwen en eieren uit te broeden. Het broedponton is gemaakt van een oude dekschuit uit 1930, die uit de vaart is genomen.

Lokvogels

Het ponton is omheind met gaas zodat jonge vogels er niet af kunnen vallen. Door middel van schijven rond de twee ankerkettingen worden ratten buiten de boot gehouden en door de schuine vorm van de boeg kunnen vossen het dek niet bereiken, ook niet als het ponton droogvalt.

Om de vogels naar het drijvende eiland te lokken zijn er vijf houten loksterns tussen de schelpen en de kiezels op de schuit gezet.

Houten lokvogels moeten Noordse sterns en visdieven naar het broedponton lokken (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Weinig veilige broedplaatsen

Het ponton in de haven van Lauwersoog is een proef van Rijkswaterstaat om te kijken of dit soort kunstmatige broedplekken kan bijdragen aan het herstel van de Noordse stern en de visdief in het Waddengebied. De populatie van deze vogelsoorten wordt steeds kleiner, onder meer omdat er te weinig veilige broedplaatsen zijn.

Door de status van de Waddenzee als beschermd natuurgebied mogen er geen kunstmatige broedlocaties aangelegd worden. Maar in de havenkom is het wel toegestaan. Het broedponton is een gezamenlijk initiatief van de haven Lauwersoog, de Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming Nederland en Next Generation Shipyards.

Jonge vogels kunnen beschutting zoeken in buizen op het broedponton (Foto: Steven Radersma)

Ook op andere plaatsen langs de kust

Het broedponton in Lauwersoog heeft de naam 'Sternstee' gekregen. Die naam werd - na een oproep op sociale media - bedacht door Arend Lommert uit Sappemeer. Het drijvende eilandje blijft in ieder geval de komende drie jaar in gebruik. Bij gebleken succes is het de bedoeling dat er ook elders langs de kust dergelijke broedpontons worden geplaatst.