Johannes Peetsma (TikTok Tammo) is reisleider in 3 op Reis

Johannes Peetsma is te zien in 3 op Reis (Foto: RTV Noord)

Johannes Peetsma, beter bekend als Grunnfluencer TikTok Tammo, is zondag te zien in het BNNVARA-programma 3 op Reis. Hij laat daarin zijn favoriete plekken van onze provincie zien.

'Dit is een mooie kans om mijn beeld van de provincie te laten zien', zegt hij. Hoe ze bij hem terecht zijn gekomen? 'Ik denk dat ze me hebben gegoogeld. Of iemand op de redactie van 3 op Reis kent me.

In het reisprogramma is hij te zien 'als zichzelf'. Maar ook zijn typetje TikTok Tammo wordt besproken.

Geweldige plek

Peetsma gaat in het programma onder meer langs bij de Kiekkaaste bij Nieuwe Statenzijl. Hij komt er tegenwoordig vaak. ‘Het is een geweldige plek waar alles samenkomt: de zee, dijken, sluis en het platteland.’

Een andere plek die in de uitzending naar voren komt is De Toekomst in Scheemda. Peetsma groeide in de buurt van de voormalige strokartonfabriek op. Als kwajongen kwam hij regelmatig in de toen nog vervallen fabriek om een fikkie te stoken.

Graffiti teruggevonden

Tijdens zijn bezoek tijdens de opnames kwamen er veel oude herinneringen boven. 'Je ziet de trappetjes waar we toen liepen.' Hij zag er zelfs nog graffiti die een vriend daar in die tijd op de muur had gespoten.

Peetsma kiest bewust voor plekken die bij het grote publiek wat minder bekend zijn, om mensen nieuwe pareltjes van Groningen te laten zien. De uitzending met deze Groningse plekken is aankomende zondag om 19.45 te zien bij op NPO3.

