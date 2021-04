Veel wijzigingen bij FC Groningen tegen VVV

Dat de oefenmeester de opstelling op een flink aantal plekken wijzigt ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen RKC is uit luxe geboren. De interlandbreak heeft de selectie van FC Groningen namelijk goed gedaan. Alleen Ramon Pascal Lundqvist en Arjen Robben zijn in De Koel niet inzetbaar. Het zal Buijs goed doen dat zijn topscoorder Jørgen Strand Larsen weer inzetbaar is. De spits stond de laatste drie wedstrijden langs de kant met een enkelblessure, maar kan tegen VVV weer vanaf de aftrap beginnen. Datzelfde geldt voor Azor Matusiwa.

‘We hadden eind januari al gehoopt om iedereen erbij te hebben’, vertelt Buijs. ‘Helaas heeft dat twee maandjes langer geduurd. Op dit moment hebben we nagenoeg iedereen in de groepstraining op één jongen na (Lundqvist red.)’

Rentree Robben

Buijs is positief over een rentree van Arjen Robben. De aanvaller doet steeds vaker en grotere delen van de groepstraining mee. De oefenmeester sluit dan ook niet uit dat Robben volgende week tegen Heerenveen bij de selectie zit. ‘Het is lastig te zeggen’, vertelt Buijs. ‘Ik heb nog niet gehoord dat hij niet bij de groep kan zitten. Als je kijkt naar de laatste weken dan heeft hij een paar stappen gezet. Mooiste om te zien is dat hij een flink aantal delen van de training meedoet en dat het goed gaat.’

‘Hij zit er dicht tegenaan’, gaat Buijs verder. ‘Als je kleine partijen vol meedoet is dat vaak de eindfase van een traject. Hij heeft nu natuurlijk ook een flink aantal maanden niet gespeeld en we hebben ook geen oefenwedstrijden. Volgende week gaan we weer bepalen wat de beste weekplanning is.’

Dammers

Verdediger Bart van Hintum en middenvelder Daniël van Kaam zijn hun basisplaats kwijt tegen de ploeg uit Limburg. Wessel Dammers krijgt daarentegen weer een kans in het hart van de defensie.

VVV staat momenteel op de zestiende plaats in de eredivisie en strijdt op dit moment tegen degradatie. De Limburgers kregen tot nu toe de meeste doelpunten tegen. Maar liefst 72 doelpunten moesten er al verwerkt worden. Sergio Padt kreeg daarentegen slechts 31 goals om de oren.

Opstelling FC Groningen tegen VVV: Padt, Gudmundsson, Itakura, Dammers, Te Wierik, Matusiwa, El Messaoudi, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.

