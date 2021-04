Warming up: VVV-Venlo - FC Groningen

De interlandbreak kwam voor FC Groningen op een uitstekend moment, want het gaf enkele spelers net even een weekje extra om nog fitter te worden. Door de ingelaste pauze starten vanavond Azor Matusiwa en Jørgen Strand Larsen na lange tijd van afwezigheid weer in de basis. En dat is een flinke meevaller voor Danny Buijs. De oefenmeester moest de laatste weken noodgedwongen puzzelen doordat er telkens wel een basisspeler met een blessure langs de kant stond. Zelfs Arjen Robben is op de weg terug. Het is niet eens uitgesloten dat de Bedumer volgende week tegen Heerenveen voor het eerst sinds oktober weer bij de wedstrijdselectie zit.

De vorm: FC Groningen

Met nog zeven wedstrijden te spelen staat FC Groningen nog altijd op een keurige zesde plaats in de eredivisie. Een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Mocht er dan gewonnen worden dan komt de Trots van het Noorden uit in de play-offs van de 2e voorronde van de Conference League. De nieuwe Europese competitie die in 2021 voor het eerst van start gaat. Het spel is eigenlijk na de winterstop al een stuk minder dan daarvoor. Dat was echter ook wel te verklaren door de vele blessures waar FC Groningen mee te maken had. Vanaf vandaag kan er definitief een streep door die lange lijst. Want met de terugkeer van zowel Matusiwa als Strand Larsen kan er vanavond op volle oorlogssterkte begonnen worden.

Buijs heeft de opstelling daarom ook enigszins omgegooid. Bart van Hintum en Daniël van Kaam starten niet en Wessel Dammers krijgt weer een kans. De centrale verdediger maakt de laatste tijd indruk op de training en ook is Buijs tevreden over zijn invalbuurten.

De vorm: VVV-Venlo

De ploeg uit Limburg is al enige tijd vergeten wat winnen is. Op 27 januari won de ploeg, toen nog onder leiding van Hans de Koning, voor het laatst een wedstrijd in de eredivisie. Het kostte De Koning zijn baan, maar zijn opvolger Jos Luhukay won dus ook nog niet. En het begint voor VVV nu zo langzamerhand behoorlijk nijpend te worden, want de ploeg staat momenteel op een play-off plek voor promotie/degradatie. Het gat met FC Emmen is momenteel nog slechts zeven punten, dus een overwinning is ook voor VVV hard nodig. Topscorer Giorgios Giakoumakis keerde afgelopen week fit terug van de Griekse nationale ploeg en zal er alles aan gelegen zijn om tegen FC Groningen zijn 25e doelpunt van de competitie te maken. Opvallend is dat de spits slechts één assist gaf.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen deed er de laatste weken alles aan om maar zoveel mogelijk op te bouwen. Het leek af en toe wel alsof op het spelen van de lange bal een boete stond, terwijl het best een goed middel kan zijn om de bal naar voren te krijgen. Met de terugkeer van Strand Larsen heeft de ploeg van Buijs er voorin ook weer een aanspeelpunt bij, die een bal kan vasthouden. Dat is broodnodig, want door al het ge-opbouw tegen RKC stond FC Groningen al na een kwartier met 2-0 achter. Er gingen uiteraard persoonlijke fouten van Itakura en Van Hintum aan vooraf, maar de intentie om maar te blijven rondtikken droop van de ploeg af. Dat zal vanavond, als het goed is, anders zijn. Opbouwen prima, maar als het niet lukt, zal de bal weer ouderwets een peer naar voren krijgen.

Historie

VVV en FC Groningen zijn in Limburg redelijk in balans afgaande op eredivisiewedstrijden in Limburg. Van de veertien wedstrijden won FC Groningen er vijf. Het werd ook vijf keer gelijk en VVV won vier keer. De laatste overwinning van FC Groningen dateert alweer uit 2010, toen werd het 3-5.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. VVV Venlo - FC Groningen begint om 18.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben en Ramon Pascal Lundqvist zijn er nog niet bij.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Itakura, Dammers, Te Wierik, Matusiwa, El Messaoudi, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.