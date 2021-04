Er cirkelen al elf 'vliegende deuren' boven Groningen

De zeearend is bezig met een stevige opmars in onze provincie. Op dit moment vliegen boven onze provincie maar liefst elf van deze roofvogels.

Het is een majestueuze vogel: de zeearend. Met een trage vleugelslag of cirkelend op thermiek is het een imposante verschijning. Niet voor niets wordt de zeearend ook wel 'vliegende deur' genoemd: de spanwijdte kan wel 244 centimeter bedragen.

In het Lauwersmeergebied vliegen er zeven rond, in De Onlanden twee en in de Onnerpolder is ook een paartje actief.

'Ze zijn veel met elkaar aan het klooien'

'We hebben er hier in het Lauwersmeergebied een tweede volwassen paartje bij gekregen', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer.

'Aan de ene kant gaat het dus goed, maar dat heeft ook weer tot gevolg dat het minder goed gaat zoals het lijkt, nu. Het vaste paartje is namelijk nogal van de kook geraakt door de nieuwelingen. De twee koppels zijn veel met elkaar aan het klooien, en dat heeft tot gevolg dat er dit jaar waarschijnlijk geen broedpoging wordt gedaan.'

Drie jongen

Behalve de twee volwassen paartjes vliegen er hier ook drie jonge zeearenden rond', vervolgt Kloosterhuis. 'Eén daarvan is hier uit het ei gekropen, en een andere komt uit het westen van Nederland. Dat weten we omdat ze gezenderd zijn. De derde heeft geen zender; waar die vandaan komt weten we niet.'

Volgens Kloosterhuis is er rond het Lauwersmeergebied voldoende voedsel te vinden voor zeven zeearenden. 'Toch is de kans groot dat de drie jonge vogels later zullen doortrekken naar andere streken', zegt hij. 'Maar hoe dan ook: er komen steeds meer zeearenden, dus ze zullen er aan moeten wennen dat ze leefgebieden moeten delen. Het zou mooi zijn als we hier volgend jaar twee nesten en twee broedende paartjes hebben.

Paartje in De Onlanden broedt niet

Het paartje zeearenden in De Onlanden beweegt zich tussen Eelderwolde en de Lettelberterpetten. 'Voor zover bekend doen ze geen broedpoging', zegt René Oosterhuis van het Groninger Landschap. 'Daar is het nu ook te laat voor, ze leggen hun eieren eind februari, begin maart.'

Gezinsuitbreiding in de Onnerpolder

Het paartje in de Onnerpolder in het Hunzedal huist daar al een jaar of acht.

'Het is nu voor het vijfde jaar dat ze aan het broeden zijn', zegt Jan Beekman van het Groninger Landschap. 'Waarschijnlijk kruipen de jongen deze of volgende week uit het ei. Het mannetje is geringd; zodoende weten we dat hij afkomstig is uit het Lauwersmeergebied. Waar het vrouwtje vandaan komt, weten we niet.'

Lees ook:

- Groninger Landschap hoopt dat zeearenden Leekstermeer derde keer wél broeden

- Gezinsuitbreiding voor de zeearenden uit het Hunzedal

- Eerste zeearendjong voor gemeente Groningen