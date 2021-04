Burgemeester Schuiling vindt heropening terrassen te vroeg

Hij vindt het te vroeg. 'Het toenemende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laten een versoepeling nu niet toe', meent Schuiling. 'Het stopzetten van het vaccineren met AstraZeneca helpt ook niet mee', vindt hij.

Pleidooi Halsema

Halsema riep het demissionaire kabinet vrijdagavond in het RTL-programma Beau op om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes zoals dierentuinen te heropenen. Zo ontstaan er minder chaotische situaties in parken en plantsoenen.

Volgens haar is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, ook bij lokale bestuurders. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens Halsema achterhaald. 'Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid.' Ze benadrukte wel dat heropening verantwoord moet gebeuren.

Halsema's pleidooi vond zaterdag weerklank bij haar collega-burgemeesters in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ook zij willen de buitenruimtes geleidelijk openstellen, mits dat veilig kan.

'Much ado about nothing'

Schuiling noemt het 'much ado about nothing' en stelt dat het wachten eerst is op betere cijfers. Daarna kan pas 'stapje voor stapje worden gedacht aan versoepelingen, afhankelijk van de stand van zaken van de vaccinatie en de epidemiologische toestand', volgt Schuiling de officiële lijn van het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten.

'Daarbij ligt het voor de hand om onder andere van buiten naar binnen te kijken naar versoepelingen', zegt Schuiling. Afgelopen week werd duidelijk dat het Veiligheidsberaad met het kabinet in overleg is over een aangepaste routekaart/openingsplan. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad hoopt dat dit plan er ergens in de komende twee weken zal zijn.

