Expeditie 1,5 meter: bijzondere creaties in de tuin

Het is schrikken geblazen in Overschild als je 'Wongspek' tegemoet rijdt. Maar je hoeft nergens bang voor te zijn, het is maar een pop. Wongspek is gemaakt door bouwers van de Efteling en hoort eigenlijk in een spookhuis, nu staat hij bij de familie Kroon in de tuin.

Even verderop in Overschild staat een houten hokje, gemaakt door Dan. In het hout zijn kunstwerken gesneden. En ook in Siddeburen staat iets speciaals in de tuin. Namelijk een beeld gemaakt van zink. Het beeld van Bastiaan heet Trix en is gemaakt door zijn moeder.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

