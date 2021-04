Column: Hier kom ik weg

Die ik wel echt ken, zijn op minder dan een hand te tellen. Maar dat zijn stuk voor stuk hele lieve aardige en gezellige mensen. Toen ik ze zag, vertrouwde ik ze meteen. 'Die geef ie zo ie porremonegie' om het te zeggen in een waarschijnlijk zeer slecht opgeschreven Drents, want dat ken ik ook niet.

Van de week ging ik op bezoek bij een man uit Drenthe. Een Drent die voor ons Groningers heel veel heeft betekend. Mede door hem is ons Groninger hart vervuld van trots, wordt onze ziel geraakt bij het horen van onze oer-Groninger muziek. De muziek die hij klank gaf.

Bekend bij de mensen uit het wereldje. Onbekend bij sikkom alle Groningers, maar zonder dat we het zelf weten, niet onbemind. Al heel lang hebben we niets van hem gehoord of gezien. Hij trok zich terug in een andere wereld, een wereld in Holland.

De nacht voor de veziede kon ik de slaap niet vatten. Ik hoorde van mensen die zeiden hem te kennen, dat ie nooit meer iets wilde vertellen van de tijd waarin hij de wereld voor ons mooi heeft gemaakt. Wat zou het voor een man zijn? Wat moest ik hem vragen? Wat kon ik zeggen?

Ik stuur de Witte Reus met de zenuwen in het lijf zijn Gooische oprit op en zet hem naast zijn zwarte Scandinavische reus. Zijn vrouw doet zonder iets te vragen de deur meteen wagenwijd open, knikte vriendelijk. Wij zeggen waarvoor we komen. 'Dat weet ik', zegt ze met onmiskenbaar Drentse tongval.

En zonder dat er verder iets gezegd wordt, voelen wij ons welkom. Eenmaal over de drempel glijden mijn trouwe metgezel en ik in een warm bad. Op de grote tafel in de kamer staan koekjes, cakejes, en chocolaatjes. Aan de tafel zit onze man. Zijn warme blik, zijn innemende lach en zijn geruststellende stem laat de laatste spanning uit mijn lijf vloeien.

Hij verhaalt hoe hij als Emmenaar zijn vrouw uit Gieten had ontmoet. Hoe zij al decennialang samen de Emmer en de Gieter zijn. Hoe zij in Holland zijn beland, in hun prachtig huis aan de rand van het bos.

Dat het bos een beetje aan Drenthe doet denken. Maar dat het in Holland toch anders is. Ze wonen er al heel lang, maar de buren kennen ze niet. Behalve die van een paar huizen verderop. Die komen ook uit Drenthe. 'Zie groeten hier ook nie', zegt hij met weemoed in zijn stem. 'Ze lopen je zo voorbij'.

Ondertussen knabbelen wij van de cakejes en drinken de thee in kopjes. Ook legt hij uit dat in Holland alles duurder is. Dat dat komt omdat er veel meer geld is. En dat ze dan ook meer durven te vragen. Vol vuur vertelt hij wat hij allemaal gedaan heeft na de muziek en wat hij nu doet.

Hij stortte zich eerst in de uitgeverswereld. In het uitgeven vond hij een nieuwe uitdaging. Maar zijn creatieve brein wilde toch weer iets nieuws. 'Ik dacht: laat ik het heel anders doen'. Hij draaide het uitgeven letterlijk en figuurlijk 180 graden om in aannemen.

Als zelf benoemde aannemer bestudeerde hij op YouTube hoe je een nieuwe schuur moet bouwen; het storten van beton van de fundering, het metselen van de muren. Hij leerde snel want de schuur staat er al weer een tijdje, zo wees hij met bescheiden lachende trots.

In al die jaren is zijn taal, de Drentse taol mit AO, hem nog altijd even lief. Hij liefkoost de humor van de eigen taal. Als hij ons achter de piano muziekles geeft, vertelt hij dat de basis aller muziek uit Drenthe komt. Dat zelfs Johann Sebastiaan Bach zijn muzikale wegwijs vond in het Drentse land.

'De toonladder is puur Drents', zegt hij met een serieus gezicht. 'Dat kennen jullie toch wel? Do-re-mi-fa-sol-la-ti-do..' en hij slaat het aan op de piano. Wij knikken.

'Nou dat komt uit Klazienaveen. Eeuwen geleden stond een man bij de slachter. Z'n vader reed op dat moment voorbij op de fiets. Kiek, do ree mie va...' De man moet zelf lachen om de do-re-mi-fa-grap. Wij lachen mee.

Daarna vertelt hij dat het niet vreemd is dat de Nobelprijswinnaar voor de chemie, Ben Feringa, uit Drenthe komt. 'Bij ons in Drenthe hebben ze de chemie uitgevonden', zegt hij, als ie weer aan tafel gaat zitten.

Een vrouw uit het veen in Barger Compas probeerde ergens eind negentiende eeuw zelf wasmiddel te maken in een grote tobbe. Ze gooide er gesmolten varkensvet in. mengde dat met olie en de as van beukenhout. Ze roerde wat, rook wat en zei toen tegen haar dochter:

'GEE, MIE ook nog eem de zout an.' Hij herhaalt nog eens, geemie benadrukkend: 'GEEMIE de zout an...' Dan lacht hij en zegt; 'Das toch mooi hè. Drentse humor?'

Uren later stappen we weer in de auto. Het is dat ik moe ben van de weinige slaap de nacht ervoor anders hadden we er nu nog gezeten. Wij krijgen een stapeltje tijdschriften mee en een grote plak paaschocola in de vorm van een gebakken ei.

Bij het wegrijden krijgen we van de vrouw des huizes ook nog twee blikjes cola en twee flesjes water toegestopt. 'Ie moeten ook ja heelmaal naor dat hoge Noorden', zegt ze ironisch met een sneer naar de Hollanders die het noorden altijd zo ver weg vinden.

Anderhalf uur later zoevend over de A7 rijden wij het Groningse land weer in. Voorbij de snelwegkamelen van Marum doemt in de verte de Apenrots en het Cruiseschip, de contouren van Stad, voor ons op. De vijf pijpen denk ik er stiekem altijd nog even bij.

'Wie binnen weer thoes', zegt mijn metgezel naast mij. 't Is ook mor n indje noar Holland hin en weer', vervolgt hij. 'Ja', geef ik antwoord. 't Is net Wedderveer... ' De man naast mij kijkt me verbaasd aan. Ik zat erop te wachten.

'Op hannen en vouten noar Wedderveer. t Is nait zo ver, mor dut wel zeer...'

We bulderen allebei van het lachen. In de lach zit het verstopt. Net zo verstopt als in het hoofd van de Drentse man en vrouw in Holland:

Hier kom ik weg...

Erik Hulsegge