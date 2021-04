El Hankouri schiet tien man FC Groningen vlak voor tijd langs VVV

In de blessuretijd leek VVV nog op gelijke hoogte te komen, maar een doelpunt van Roemer werd geannuleerd doordat Giakoumakis de bal nog net aanraakte en zodoende buitenspel stond. El Hankouri nam de bal in de 87e minuut op de pantoffel en wist de verre hoek te vinden. Eerst won de vleugelflitser goed een duel door zijn lichaam erin te zetten. Enkele seconden later schoot hij de winnende goal tegen de touwen.

Rood Matusiwa

De Groningers blijven op de zesde plaats staan in de eredivisie met nu 46 punten uit 29 wedstrijden. De rode kaart voor Matusiwa was ongelukkig, maar de verdedigende middenvelder wist zichzelf na een vroege eerste gele kaart niet in bedwang te houden. Twee keer ging hij het duel aan en kwam te laat. Eerst met Van Crooy. Toen Matusiwa in de 20e minuut voor de tweede keer te laat kwam, dit keer in een duel met Machach, kon hij inrukken. Vooral deze tweede gele kaart van scheidsrechter Nijhuis leek billijk.

Kansjes

Tot dan toe was FC Groningen veruit de bovenliggende ploeg. VVV werd in de defensie gedrukt en kwam nauwelijks over de middenlijn. Mo El Hankouri raakte al in de derde minuut met een stuiterbal de lat, Strand Larsen schoot hard in waarop de doelman van VVV Kirschbaum wist te redden. Voor het doel van Padt gebeurde niks in de eerst helft, ook niet na de uitsluiting van Matusiwa.

Counter

In de tweede helft speelden de gasten logischerwijs meer de op de counter. Grote kansen vielen er niet te noteren. VVV speelde de bal veelvuldig achterin rond, maar wist geen enkele concrete kans af te dwingen. In de slotfase bracht Buijs nog een paar verse krachten. De goal van El Hankouri kwam precies op het goede moment. Daarna gooide VVV pas echt de schroom van zich af, maar de gelijkmaker bleef dus door terecht ingrijpen van de VAR uit.

Programma

FC Groningen vervolgt het seizoen op zondag 11 april met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Dit duel in het HCM-stadion begint om 14.30 uur.

