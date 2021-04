El Hankouri: 'Vlak voor tijd de beslissende goal maken is een heerlijk gevoel'

Afgelopen week verlengde hij zijn contract, zaterdagavond was hij beslissend in Limburg. 'Een mooie week voor mij, vooral in de laatste minuten een doelpunt maken terwijl je al zo lang met tien man speelt. Drie punten pakken, daar gaat het om. Een heerlijk gevoel.' El Hankouri haalde vlak voor tijd hard uit. 'Ik veroverde de bal en dacht: ik schiet. Hij zat er lekker in. Ik denk dat de keeper er niet op gerekend had.'

Naast El Hankouri was Azor Matusiwa de meest besproken speler na afloop. Met twee keer geel mocht hij al na twintig minuten inrukken en moest FC Groningen zeventig minuten lang met een man minder spelen. 'De tweede gele kaart neem ik mezelf kwalijk, de eerste vond ik belachelijk' aldus Matusiwa. 'Het schoot meteen door mijn hoofd dat mijn team nu met tien man verder moest. Ik mag met mijn ervaring niet in deze situatie terecht komen, dat is waar.'

Coach Danny Buijs vond dat zijn ploeg goed begon, maar na de rode kaart stond het duel op zijn kop. 'De eerste gele kaart vond ik niet terecht, daar was ik verbaasd over. Maar dat kan gebeuren, het is voetbal. Daarna moesten we verdedigen, slim zijn. Het initiatief zo bij VVV neerleggen. Op het einde had ik het vertrouwen dat we in ieder geval met een punt naar huis zouden gaan. Dit einde had ik ook niet meer verwacht.'

Wessel Dammers mocht zaterdagavond in de basis starten en stond centraal achterin met Ko Itakura. 'Ik ben heel blij dat ik weer mocht starten. Het harde werken en trainen is beloond met een basisplaats. Ik heb me gefocust op mijn taken in het veld. Ik ben tevreden want ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld.'

