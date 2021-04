Lycurgus maakt zich op voor twee finales tegen Dynamo (update)

In de Topsporthal Achterhoek begonnen de Groningers gedreven aan de wedstrijd. Er werd vlot een ruime voorsprong genomen in de eerste set, Orion kwam nog terug tot 16-16, maar daarna was Lycurgus op alle fronten de bovenliggende partij. Dit resulteerde in 20-25. De tweede set was er vanuit Gronings perspectief één om snel te vergeten.

Spannning

Het stond al snel 17-7. Een verschil dat niet meer goed te maken viel waarna de set met 25-14 maar de thuisploeg ging. De derde set was erg spannend. Het ging lang gelijk op. De gasten wisten een setpoint weg te werken en maakten het daarna zelf af: 26-28. Ook in de vierde set gaven beide ploegen elkaar weinig toe.

Finale in Plaza

Lycurgus-coach Arjan Taaij nam in de slotfase twee time-outs om zijn spelers bij de les te houden. Het bleek voldoende want de laatste set ging uiteindelijk met 22-25 naar de bezoekers. Hiermee heeft Lycurgus zich geplaatst voor de finale van aanstaande maandag in MartiniPlaza. Tegenstander is, net als in de kampioensstrijd, Dynamo uit Apeldoorn. Het duel op Tweede Paasdag begint om 13.00 uur.

Vreugde

De vreugde bij Lycurgus-aanvoerder Dennis Borst na afloop van de wedstrijd tegen Orion was groot. 'Ja, echt een grote ontlading. We hadden eerst afgelopen vrijdag echt een moeilijke wedstrijd gehad tegen VoCaSa in Nijmegen,' aldus Borst. 'Er moest vandaag een tandje bij. We hebben het ontzettend goed gedaan, ook omdat we een paar blessures hadden.'

Wil om te winnen is terug

'We wilden Orion het gevoel geven dat er tegen ons niets te halen viel. Zij hebben net de teleurstelling gehad dat ze zich niet hebben kunnen plaatsen voor de strijd om de landstitel.' Mentaal is er ook een knop omgegaan bij de spelers van Lycurgus de afgelopen weken. 'De wil om te winnen moest terug komen bij ons in vergelijking met drie weken geleden. We zijn door een moeilijke periode gegaan om toch hier weer terecht te komen,' besluit Borst.

Dit bericht is geüpdatet met de reactie van Lycurgus-aanvoerder Dennis Borst

